تنسيق الجامعات 2025.. خطوة بخطوة كيفية تسجيل الرغبات بموقع التنسيق - الخليج 365

القاهرة - سامية سيد - تنطلق المرحلة الأولى لتنسيق القبول بالجامعات والمعاهد غدا الثلاثاء، وحدد مكتب التنسيق الحد الأدنى لطلاب الشعبة العلمية بواقع 293 درجة فأكثر أى بنسبة 91.56% فأكثر وعدد طلاب 21853، وسجل الحد الأدنى للشعبة الهندسية 283 درجة فأكثر أى بنسبة 88.44 % فأكثر بإجمالى عدد طلاب 16577 طالبا، وسجل الحد الأدنى للشعبة الأدبية 233 درجة فأكثر أى بنسبة 72.81 % بإجمالى عدد طلاب 54073 طالبا، وبذلك يكون إجمالى عدد الطلاب المقدر من النظام الجديد 92503.

وأوضح مكتب التنسيق أن فيما يخص طلاب الثانوية العامة النظام القديم سجل الحد الأدنى لطلاب الشعبة العلمية 350 درجة فأكثر أى بنسبة مئوية 85.37% فأكثر وعدد الطلاب 1411 طالبا وعدد الشعبة الهندسية 335 درجة فأكثر أى بنسبة 81.71% فأكثر بإجمالى عدد طلاب 280 طالبا، والحد الأدنى للشعبة الأدبية 270 درجة فأكثر أى بنسبة 65.85 % وعدد الطلاب 527، ويكون إجمالى عدد طلاب النظام القديم 2218 طالبا.

ويكون بذلك إجمالى عدد طلاب المرحلة الأولى المقدر من النظامين الحديث والقديم لهذه المرحلة 94721 طالب وطالبة.

وفيما يلى الخطوات التي يجب أن يتبعها الطالب للتسجيل من خلال موقع التنسيق الالكتروني:

• قم بالدخول إلي موقع التنسيق الالكتروني بالضغط هنا .

• قم بإدخال رقم الجلوس والرقم السري الخاص بك.

• قم بإدخال رغباتك بالترتيب الذي تراه مع ضرورة مراعاة قواعد التوزيع الجغرافي.

قواعد وأسلوب ترتيب اختيارات الطالب:-

- يحدد الطالب أسلوب الاختيار إما بقطاعات التخصص المسموح بها للشعبة أو بالجامعات.

- يتم اختيار الكلية أو المعهد المرغوب من خلال قوائم التوزيع الجغرافى المتدرج وفقا للإدارة التعليمية التابع لها الطالب.

- عند اختيارك لقطاع التخصص ، تظهر لك قائمة بالكليات المسموح بها مرتبة فى مجموعات جغرافية حسب موقع مدرسة الطالب.

- تقسم الكليات المتاحة إلى 3 مجموعات جغرافية ويجب على الطالب اختيار الكليات ضمن المجموعة الأولى أولا ، قبل الانتقال للمجموعة التالية.

- يمكن الانتقال من قطاع تخصص إلى آخر بشرط استيفاء الشروط والقواعد المحددة لذلك

- الحرص على مراجعة أسماء الأقسام والشعب المختلفة داخل الكليات، حيث يعتبر كل قسم أو شعبة رغبة مستقلة عند الترشيح.

- يمكن للطالب الاحتفاظ بنسخة إلكترونية من الرغبات على الجهاز الشخصى للرجوع إليها عند الحاجة

- فى حالة تعديل الرغبات أكثر من مرة وهو أمر متاح يرجى العلم أن موقع التنسيق سيعتمد آخر تعديل فقط عند إجراء التنسيق الفعلى.