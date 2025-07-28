شكرا لقرائتكم خبر عن نائب رئيس الوزراء: تدريب مجانى لتأهيل سائقى الأتوبيسات والنقل الثقيل - الخليج 365 والان مع تفاصيل الخبر

أعلن الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل إطلاق برنامج تدريبى مجانى لتدريب وتأهيل سائقى الأتوبيسات والنقل الثقيل، وذلك فى إطار تنفيذ الخطوات الجادة والهادفة من وزارة النقل لتأهيل السائقين لقيادة آمنة وزيادة معدلات السلامة والأمان بقطاع النقل البري، وفى إطار تنفيذ توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية للحكومة المصرية ووزارة النقل باتخاذ كافة الإجراءات والآليات التى تسهم فى رفع كفاءة منظومة النقل البرى وتأهيل شركاء التنمية من العاملين بهذا القطاع الحيوى الهام.

وصرح الوزير بأن إطلاق هذا البرنامج التدريبى المجانى يهدف إلى تمكين وتدريب سائقى الاتوبيسات والنقل الثقيل على مهارات القيادة الآمنة والمسؤولة وتعزيز السلامة على الطرق وتقليل معدلات الحوادث ورفع كفاءة التشغيل فى قطاع النقل البرى بالإضافة إلى اتاحة فرص للعمل داخل وخارج مصر. ودعم جهود الدولة فى تطوير قطاع النقل.

ووجه نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل الدعوة إلى الشباب من أصحاب المؤهلات (متوسط – فوق متوسط – عليا ) الراغبين فى العمل كسائقين للأتوبيسات والشاحنات للانضمام لهذا البرنامج والاستفادة من المميزات العديدة التى يتضمنها البرنامج، حيث يتميز بأنه تدريب مجانى بالكامل دون أى رسوم وسيتم منح المتدرب شهادة معتمدة من الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى، مع توفير فرص للمتدربين للعمل بالشركات التابعة لوزارة النقل ( شركة الصعيد للنقل والسياحة EGBUS – شركة اتوبيس غرب ووسط الدلتا للنقل والسياحة – شركة شرق الدلتا للنقل والسياحة – شـركة الاتحاد العربى للنقل البرى ( سوبر جيت ) – شركة أكتا للنقل الجماعى - الشركة المصرية للاتوبيس الترددى – شركة تاكسى العاصمة – شركة النيل لنقل البضائع ) بمرتبات مجزية وذلك بعد اجتياز البرنامج التدريبى الذى سيتم تنفيذه بإشراف كامل من وزارة النقل وبأحدث الوسائل التدريبية وفق منهج متكامل يشتمل على (قواعد القيادة الآمنة وقوانين المرور. الصيانة الوقائية والتعامل مع الأعطال. - مهارات القيادة الاحترافية والتعامل مع المواقف الطارئة - التوعية المهنية والمسؤولية المجتمعية)، كما تحرص الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى على تقديم البرنامج التدريبى على ايدى نخبة من المدربين المعتمدين .

وأشار البيان إلى أن الفريق مهندس كامل الوزير قد كلف الدكتور عمرو مصطفى العضو المنتدب التنفيذى للشركة القابضة للنقل البحرى والبرى ببدء تنفيذ البرامج التدريبى من يوم السبت الموافق 16/8/2025 حيث سيتم بدء البرنامج بمركز تدريب السائقين التابع للشركة القابضة للنقل البحرى والبرى التابعة لوزارة النقل الكائن بمدينة السادس من أكتوبر - طريق الواحات أمام سوق الجملة - بجوار هيئة النقل العام، وانه للتسجيل والاستعلام : يرجى الاتصال على رقم 01003756385 علما بان أولوية الاشتراك بالبرنامج بأسبقية التسجيل.