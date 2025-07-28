قطاع المعاهد الأزهرية يعلن إتاحة استخراج نتائج الثانوية بالدرجات من المناطق - الخليج 365

الارشيف / أخبار مصر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الإدارة المركزية لشؤون الطلاب والامتحانات وشؤون الخريجين بقطاع المعاهد الأزهرية أنه تمت إتاحة استخراج نتائج وبيانات درجات الطلاب من خلال المناطق الأزهرية على مستوى الجمهورية، بداية من اليوم الاثنين الموافق 2025 /7/28ويأتي ذلك بناءً على موافقة الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف.

وأوضحت الإدارة المركزية لشؤون الطلاب والامتحانات وشؤون الخريجين بقطاع المعاهد الأزهرية برئاسة الشيخ أيمن عبد الغني، أن كل منطقة أزهرية تتولى طباعة مستخرجات النجاح أو الرسوب، على أن يتوجه الطالب الراغب في اعتماد الخارجية إلى الإدارة المركزية لشئون الطلاب والامتحانات والخريجين بالقاهرة.

كما أكدت أن قاعدة البيانات سيتم تحديثها دوريًّا وفق نتائج الطعون وأي تعديلات طارئة، بالتنسيق الكامل مع لجنة النظام والمراقبة، والإدارة المركزية للامتحانات، ومركز المعلومات بمشيخة الأزهر.

