شكرا لقرائتكم خبر عن انفراد.. الكهرباء تضيف دائرتين لـ"جزيرة الذهب" لعدم تكرار أزمة الانقطاعات - الخليج 365 والان مع تفاصيل الخبر

كشف مصدر مسئول بوزارة الكهرباء و الطاقة المتجددة، أن الوزارة أعدت خطة عاجلة للقضاء نهائيا على مشاكل انقطاعات التيار الكهربائي بالجيزة وبعض المناطق التابعة لها، كاشفا أن الأحمال الحالية للمناطق التابعة لمحطة محولات جزيرة الذهب تبلغ 140 ميجا وات.

وأوضح المصدر فى تصريحات خاصة لـ ”الخليج 365”، أن الخطة تستهدف تركيب دائرتين جدد لمحطة محولات جزيرة الذهب بقدرات تصل إلى 100 ميجا وات، موضحاً أنه بتركيب هذه الدوائر ستكون المحطة جاهزة لأكثر من أحمال المشتركين الحالية التى تبلغ 140 ميجا وات، وتكون قدرتها الاستعابية الإجمالية تصل إلى 240 ميجا وات.

وأشار المصدر إلى أن الدوائر الجدد سيتم تركيبها خلال 48 ساعة لضمان القضاء تماما على أزمة الانقطاعات بالجيزة وعدم تكرارها لتخفيف الأعباء على المواطنين في ظل الارتفاع الشديد في درجات الحرارة والموجة الحارة التي تتعرض لها البلاد لاول مرة فى تاريخ الشبكة الكهربائية.