أحوال الطقس.. الأرصاد تُعلن موعد انكسار الموجة الحارة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

قالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن البلاد اليوم تشهد استمرار الموجة شديدة الحرارة التي تؤثر على أغلب الأنحاء، حيث تسجل درجات الحرارة في الظل نحو 40 درجة في القاهرة الكبرى والمحسوسة 43 درجة، فيما تصل إلى 45 درجة مئوية في جنوب الصعيد.

وتوقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية استمرار هذه الأجواء حتى الغد على أن تنخفض الحرارة اعتبارا من يوم الأربعاء، مع انخفاض طفيف في درجات الحرارة مقارنة بالأيام الماضية، لكنها تظل مرتفعة بشكل ملحوظ.

ونصحت الهيئة المواطنين باتخاذ عدد من الإجراءات الوقائية للحد من تأثير الموجة الحارة، تضمنت:

تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس خاصة خلال ساعات الذروة.

الإكثار من شرب المياه والسوائل الباردة.

ارتداء ملابس قطنية خفيفة وفضفاضة.

استخدام غطاء للرأس أو قبعة عند التواجد تحت أشعة الشمس المباشرة.

