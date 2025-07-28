شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد عمال الكويت: الدور المصري في دعم فلسطين نموذج يحتذى به ولا يمكن إنكاره والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عبر الاتحاد العام لعمال الكويت والاتحادات المهنية والنقابات العمالية والحركة النقابية العمالية الكويتية والطبقة العاملة عن اعتزازها وتقديرها العميق لموقف جمهورية مصر العربية بقيادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي والشعب المصري والحركة النقابية العمالية المصرية بقيادة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر الرافض لتهجير الفلسطينيين من أرضهم، ويؤكد أن موقف مصر هو موقف تاريخي مشرف نابع من ثوابت قومية وأخلاقية لا تتزعزع.

وأضاف الاتحاد، فى بيان،: لقد كانت مصر وستظل القلعة الحصينة في وجه كل المؤامرات والمخططات الصهيونية الهادفة إلى تصفية القضية الفلسطينية أو تهجير الشعب الفلسطيني، وقد برهنت مراراً عبر تاريخها الحديث على التزامها الراسخ بالدفاع عن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وفي مقدمتها حقه في العودة وتقرير المصير وإقامة دولته المستقلة.

وأشار إلى إن الدور المصري في دعم فلسطين هو نموذج يحتذى به، ولا يمكن إنكاره أو التغافل عنه أو تهميشه، ونشيد بالجهود الدبلوماسية والإنسانية والنقابية المصرية في كل المحافل من أجل نصره فلسطين ووقف العدوان ورفع المعاناة والحصار عن أهلنا وعمالنا في غزة.

وأكد الاتحاد العام لعمال الكويت تضامنه الكامل مع مصر ويقدم كافه أنواع الدعم والمساندة للتصدي لحملات التشوية والتحريض التي تستهدف مواقفها الوطنية والقومية الراسخة، ويدعم كل الجهود المخلصة التي تقوم بها مصر الشقيقة في المرحلة القادمة.