شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين يؤكد دعمه للموقف المصري ورفض تهجير الفلسطينيين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين، تضامنه الكامل مع الموقف الوطني الثابت لجمهورية مصر العربية، ورفضه القاطع لجميع محاولات النيل من دورها المحوري في الدفاع عن القضايا العربية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، التي نعتبرها في الاتحاد الحر قضية العرب المركزية، وجوهر نضال الشعوب العربية من أجل الحرية والكرامة، وذلك انطلاقا من إيمان الاتحاد العميق بوحدة المصير العربي، وارتباط القضايا العمالية والاجتماعية بالوجدان القومي المشترك، واستجابة للبيان الصادر عن الاتحاد العام لنقابات عمال مصر الشقيق بتاريخ 27 يوليو 2025، والذي دعا فيه الاتحادات العمالية العربية إلى موقف موحد في وجه حملات التشويه ومحاولات تمرير مخططات التهجير بحق الشعب الفلسطيني.

وأكد الاتحاد الحُر لنقابات عمال البحرين ما يلي:

أولاً: نعلن تضامننا الكامل مع الموقف الوطني الثابت لجمهورية مصر العربية الشقيقة، ورفضنا القاطع لكافة محاولات النيل من دورها المحوري في الدفاع عن القضايا العربية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، التي نعتبرها في الاتحاد الحُر قضية العرب المركزية، وجوهر نضال الشعوب العربية من أجل الحرية والكرامة.

ثانيا: إن حملات التحريض والتشويه التي تستهدف الدولة المصرية في هذا التوقيت الحرج، لا يمكن فصلها عن محاولات تفكيك المواقف العربية الداعمة للحق الفلسطيني، بل نراها امتداداً لمحاولات تمرير مشاريع التهجير والتصفية للقضية، في ظل صمت دولي مريب وتغاضٍ عن الجرائم المستمرة بحق الشعب الفلسطيني الأعزل.

ثالثاً: يُثمِّن الاتحاد الحُر الموقف التاريخي الثابت الذي عبّر عنه الاتحاد العام لنقابات عمال مصر في بيانه الواضح، والذي يُجدد التأكيد على أن مصر لم تكن يوماً طرفاً في تمرير أية مشاريع تهدف إلى تفريغ الأرض الفلسطينية من أهلها، بل كانت –وستظل– صخرة صلبة تتحطم عليها المؤامرات، وسنداً مخلصاً لأبناء الأمة العربية في كافة المراحل.

رابعاً: نُوجه دعوتنا من خلال هذا البيان إلى كافة المنظمات النقابية والاتحادات العمالية في الوطن العربي لتشكيل جبهة نقابية موحدة ترفض بشكل قاطع كل محاولات التهجير أو التطبيع القسري أو مشاريع تصفية الحقوق الفلسطينية، وتُعلي الصوت دفاعاً عن العدالة وحق تقرير المصير، وكرامة العامل الفلسطيني الذي يُعاني القهر والحرمان في وطنه.

خامساً: يُجدّد الاتحاد الحُر موقفه الراسخ في دعم الشعب الفلسطيني ومقاومته العادلة، ويرى أن نضال العمال في أي بقعة من الوطن العربي لا يمكن أن ينفصل عن نضال الشعوب من أجل الحرية، وأن القضايا النقابية ليست بمعزل عن القضايا الوطنية والقومية الكبرى، بل هي امتداد طبيعي لها.

وأعرب الاتحاد عن تقديره العالي للقيادة النقابية المصرية برئاسة عبد المنعم الجمل رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، ونتطلع إلى تعزيز آليات التنسيق بين الاتحادات العمالية العربية من خلال خطوات عملية ومواقف موحدة تُسهم في بلورة رؤية عمالية قومية تدافع عن قضايا الشعوب وتحبط مشاريع التقسيم والتهجير والتصفية.



بيان الاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين