شكرا لقرائتكم خبر عن رغم قرار الفصل.. القابضة للكهرباء تنهى أزمة الانقطاعات بالجيزة بسبب "النقل" والان مع تفاصيل الخبر

نجحت الشركة القابضة لكهرباء مصر من خلال شركة توزيع جنوب القاهرة برئاسة المهندس طارق عبد الشافي ، فى إنهاء أزمة الانقطاعات التى شهدتها محافظة الجيزة على مدار أكثر من 27 ساعة متواصلة بسبب خروج محطة محولات جزيرة الذهب التابعة للشركة المصرية لنقل الكهرباء وذلك رغم قرار الفصل بين الشركتين و عدم تابعية اى منهما للآخر منذ عدة أشهر سواء ماليا أو إداريا أو فنيا.

وكشف مصدر مسئول بوزارة الكهرباء و الطاقة المتجددة ، أن الشركة القابضة لكهرباء مصر كلفت شركة جنوب القاهرة لتوزيع لتولى مهمة البحث عن حلول فنية بديلة لتوصيل التيار الكهربائي لمحطات المياه و المنشآت الحيوية لإعادة الحياة لاهالى الجيزة ، لافتا إلى أن الفنين و المهندسين بشركة جنوب القاهرة تواجدوا أمس فى موقع الحدث و فى مقدمتهم رئيس الشركة و حتى الساعة الأولى من صباح اليوم لتأمين احتياجات المواطنين من الكهرباء.

و أشار المصدر فى تصريحات خاصة لـ ”الخليج 365” ، أن شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء مستمرة فى أعمال تأمين التغذية الكهربائية لأهالى الجيزة من خلال استمرار تواجد ماكينه الديزل "المولدات الاحتياطية" للتدخل السريع فى حالة حدوث أي انقطاع طارى مرة أخرى.

وكان المهندس جابر دسوقى رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر أصدرأمس الاحد تعليمات عاجلة لشركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء برئاسة المهندس طارق عبد الشافي بالدفع بمولدات احتياطية لإعادة التيار الكهربائي للجيزة بعد انقطاع استمر 19 ساعة.