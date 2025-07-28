شكرا لقرائتكم خبر عن ركاب قطار العودة للسودان يعبرون عن سعادتهم ويشكرون المصريين والان مع تفاصيل الخبر

عبر ركاب قطار العودة للسودان، المتجه بعد قليل من محطة مصر لأسوان، ضمن رحلات العودة الطواعية للسودان، عن فرحتهم بعودتهم لوطنهم، حيث اطلق بعض السيادات الزغاريد تعبيرا عن فرحتهم بالرجوع لوطنهم.

وقالت ملاذ إبراهيم، أحدى ركاب القطار أنها سعيد بالعودة إلى الوطن، وإلى اقاربها واحبابها، معبرة عن شكرها للمصريين على استضافتهم، مؤكدة أنهم لم يشعروا بالغربة فى وطنهم مصر.

وأعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر عن استمرار تشغيل قطار مخصوص لتيسير العودة الطوعية للمواطنين السودانيين الراغبين في العودة إلى وطنهم، وقد تقرر تسيير القطار المخصوص رقم 1940 (درجة ثالثة مكيفة) اليوم الإثنين الموافق 28 يوليو 2025، و يقوم من محطة القاهرة الساعة 11:00 صباحًا، ويصل إلى السد العالي الساعة 23:40 مساءً، على أن يعود القطار نفسه برقم 1945 (درجة ثالثة مكيفة) من أسوان إلى القاهرة يوم الثلاثاء الموافق 29 يوليو 2025، لخدمة جمهور الركاب و يقوم من محطة أسوان في تمام الساعة 20:30 مساءً، ويصل إلى محطة القاهرة الساعة 09:25 صباحًا.

وقد تم تزويد القطار بعربة إضافية لنقل الأمتعة (عربة سبنسة)، لتوفير مساحة مناسبة لنقل المتعلقات الشخصية الخاصة بالأشقاء السودانيين، بما يضمن لهم أقصى درجات الراحة والتيسير.

ويأتي ذلك تنفيذًا لتكليفات الفريق مهندس كامل الوزير – نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل لرئيس وقيادات الهيئة القومية لسكك حديد مصر بتوفير كافة التسهيلات اللوجستية والخدمات اللازمة لضمان رحلة آمنة وكريمة للأشقاء السودانيين، انطلاقًا من الدور الوطني والإنساني الذي تضطلع به الدولة المصرية تجاه شعوب الجوار الشقيق، وفي مقدمتها جمهورية السودان.

وأكدت الهيئة القومية لسكك حديد مصر التزامها الكامل بتقديم الدعم المستمر للأشقاء السودانيين، متمنية لهم رحلة آمنة وعودة كريمة إلى وطنهم العزيز، في ظل وحدة المصير والمستقبل المشترك بين شعبي وادي النيل.