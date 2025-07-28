وزارة الصحة: التدخين يضعف الخلايا المناعية ويؤثر على صحة القلب

وقالت وزارة الصحة والسكان إن التدخين يتسبب في وفاة أكثر من 8 ملايين شخص كل عام بينهم حوالي 1.3 مليون شخص من غير المدخنين الذين يتعرضون للتدخين غير المباشر.

وأكدت وزارة الصحة والسكان أن التدخين لا يدمر رئتيك فقط بل يفتح الباب للمرض القاتل "الدرن" للانتقال بين المخالطين.