وزارة الصحة: التدخين يضعف الخلايا المناعية ويؤثر على صحة القلب

القاهرة - سامية سيد - كتب وليد عبد السلامالإثنين، 28 يوليو 2025 12:33 م
وجهت وزارة الصحة والسكان المواطنين المدخنين بالإقلاع عن التدخين والتوقف عنه لأنه يتسبب في ضعف الخلايا المناعية ويؤثر على القلب والأوعية الدموية والرئتين.
وقالت وزارة الصحة والسكان إن التدخين يتسبب في وفاة أكثر من 8 ملايين شخص كل عام بينهم حوالي 1.3 مليون شخص من غير المدخنين الذين يتعرضون للتدخين غير المباشر.
وأكدت وزارة الصحة والسكان أن التدخين لا يدمر رئتيك فقط بل يفتح الباب للمرض القاتل "الدرن" للانتقال بين المخالطين.
التدخين يضعف الخلايا المناعية
