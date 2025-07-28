شكرا لقرائتكم خبر عن الفنان محمد رياض يودع السودانيين فى محطة مصر قبل عودتهم للسودان والان مع تفاصيل الخبر

حرص الفنان محمد رياض، على الحضور لمحطة مصر بالقاهرة للمشاركة فى وداع الإخوة السودانيين خلال العودة الطوعية لهم وذويهم إلى وطنهم.

وأكد الفنان محمد رياض، أنه حرص على الحضور لوداع الأشقاء، متمنيا أن ينعم السودان بالأمن والأمان.

وينطلق بعد قليل قطار مخصوص من محطة السودانيين لتسهيل العودة الطوعية للأخوة السودانيين وذويهم لوطنهم، وذلك في إطار العلاقات التاريخية الممتدة، والروابط الأخوية الوثيقة بين شعبي وادي النيل في جمهورية مصر العربية وجمهورية السودان الشقيقة، وحرصًا من الدولة المصرية على تقديم كافة أوجه الدعم الإنساني للأشقاء السودانيين المقيمين على أراضيها.

وأعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر عن استمرار تشغيل قطار مخصوص لتيسير العودة الطوعية للمواطنين السودانيين الراغبين في العودة إلى وطنهم، وقد تقرر تسيير القطار المخصوص رقم 1940 (درجة ثالثة مكيفة) اليوم الإثنين الموافق 28 يوليو 2025، و يقوم من محطة القاهرة الساعة 11:00 صباحًا، ويصل إلى السد العالي الساعة 23:40 مساءً، على أن يعود القطار نفسه برقم 1945 (درجة ثالثة مكيفة) من أسوان إلى القاهرة يوم الثلاثاء الموافق 29 يوليو 2025، لخدمة جمهور الركاب و يقوم من محطة أسوان في تمام الساعة 20:30 مساءً، ويصل إلى محطة القاهرة الساعة 09:25 صباحًا.

وقد تم تزويد القطار بعربة إضافية لنقل الأمتعة (عربة سبنسة)، لتوفير مساحة مناسبة لنقل المتعلقات الشخصية الخاصة بالأشقاء السودانيين، بما يضمن لهم أقصى درجات الراحة والتيسير.

ويأتي ذلك تنفيذًا لتكليفات الفريق مهندس كامل الوزير – نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل لرئيس وقيادات الهيئة القومية لسكك حديد مصر بتوفير كافة التسهيلات اللوجستية والخدمات اللازمة لضمان رحلة آمنة وكريمة للأشقاء السودانيين، انطلاقًا من الدور الوطني والإنساني الذي تضطلع به الدولة المصرية تجاه شعوب الجوار الشقيق، وفي مقدمتها جمهورية السودان.

وتؤكد الهيئة القومية لسكك حديد مصر التزامها الكامل بتقديم الدعم المستمر للأشقاء السودانيين، متمنية لهم رحلة آمنة وعودة كريمة إلى وطنهم العزيز، في ظل وحدة المصير والمستقبل المشترك بين شعبي وادي النيل





