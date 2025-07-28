شكرا لقرائتكم خبر عن الجبهة الوطنية ينظم مؤتمرا بالبحيرة لدعم مرشحه محمود يوسف بانتخابات الشيوخ والان مع تفاصيل الخبر

يُنظم حزب الجبهة الوطنية، اليوم الإثنين، مؤتمرًا جماهيريًا حاشدًا بمحافظة البحيرة، دعمًا لمرشح الحزب محمود يوسف لطيف، على المقعد الفردي في انتخابات مجلس الشيوخ 2025، وذلك في إطار خطة الحزب للتواصل المباشر مع المواطنين وشرح برامج مرشحيه.

ويُقام المؤتمر تحت رعاية قيادات حزب الجبهة الوطنية، وبحضور عدد من أبرز رموزه السياسية والتنظيمية، بهدف التعريف برؤية حزب الجبهة الوطنية، وبرنامجه الانتخابي، وأجندة مرشحيه لمجلس الشيوخ، وسط حضور جماهيري منتظر من أهالي محافظة البحيرة دعمًا وتأييدًا لمرشح الحزب ورغبة في التعرف على مسار حزب الجبهة الوطنية وأهدافه لخدمة الوطن والمواطن.

ويخوض محمود يوسف عبد الواحد على لطيف، انتخابات مجلس الشيوخ بمحافظة البحيرة، مستندًا إلى سجل مجتمعي وخدمي حافل بالمحافظة، ويتمتع بخبرة قانونية وأكاديمية، كما يرتكز برنامجه على التعبير عن رؤية الحزب وأهدافه أمام مجلس الشيوخ لبناء مصر في شتى المجالات، والتواصل مع كافة قيادات محافظة البحيرة لحل المشكلات القائمة بكافة المراكز وقراها، خاصة في ملف البنية التحتية، والعمل على دعم المزارعين وتعزيز فرص المشروعات الصغيرة والمتوسطة، نظرًا للطبيعة الخاصة التي تتمتع بها محافظة البحيرة في مجالي الزراعة والصناعة.

ويحرص حزب الجبهة الوطنية من خلال حضوره الجماهيري في مختلف المحافظات، على دعوة المواطنين إلى التواجد بقوة أمام صناديق الاقتراع يومي 4 و5 أغسطس، والتصويت لمن يرونه الأقدر على تمثيلهم والدفاع عن قضاياهم، إيمانًا بأن صوت المواطن هو القوة الحقيقية التي تصنع التغيير وتدعم استقرار الدولة وبناء مستقبلها.