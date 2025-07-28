شكرا لقرائتكم خبر عن الأعلى للإعلام: حفظ شكوى "المهن الموسيقية" ضد طارق الشناوى وخالد أبو بكر ومفيدة شيحة وسهير جودة والان مع تفاصيل الخبر

أعلن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة المهندس خالد عبدالعزيز، حفظ الشكوى المقدمة من نقابة المهن الموسيقية ضد الكاتب الصحفي والناقد الفني طارق الشناوي، والإعلامي خالد أبو بكر، والإعلاميتين مفيدة شيحة وسهير جودة، بشأن تناولهم الإعلامي لقرار النقابة الأخير بحق الفنان راغب علامة، وذلك خلال برامجهم ومداخلاتهم المُذاعة بتاريخ 22 يوليو الجاري على قناة «النهار».

وجاء قرار الحفظ استنادًا إلى توصية لجنة الشكاوى، برئاسة الإعلامي عصام الأمير – وكيل المجلس، وذلك بعد مراجعة دقيقة للمحتوى الذي تم بثه، حيث تبين خلوه من أية مخالفات مهنية أو تجاوزات إعلامية.

وأكد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام التزامه الراسخ بحماية حرية الرأي والتعبير، بما يتماشى مع ضوابط وأخلاقيات العمل الإعلامي، مشددًا على أهمية الحفاظ على التوازن بين حرية الإعلام والمسؤولية المهنية في تناول القضايا العامة.