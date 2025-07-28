شكرا لقرائتكم خبر عن القومى لحقوق الإنسان ينظم دورة لتدريب متابعى الجمعيات الأهلية لانتخابات الشيوخ والان مع تفاصيل الخبر

أقام المجلس القومي لحقوق الإنسان اليوم لقاء تنشيطيا لمتابعي منظمات المجتمع المدني المعتمدين من الهيئة الوطنية للانتخابات، في أحد الفنادق الكبرى، ذلك في إطار استعدادات المجلس لمتابعة انتخابات مجلس الشيوخ.

وتضمن اللقاء جلسات متخصصة حول النظام الانتخابي، المعايير الدولية، وأدوار المتابعين، بالإضافة إلى تدريبات عملية على مهارات الرصد، إعداد التقارير، وآليات التواصل مع غرفة العمليات المركزية بالمجلس، بمشاركة أعضاء المجلس لوحدة دعم الإنتخابات.

ومن جانبه، قال عصام شيحة عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، إن ما نقوم به اليوم هو تدريب لكل المتابعين وخاصة الشباب لكى تكون هناك مراقبة ومتابعة قوية تقوم على أسس سليمة تشمل الشفافية والنزاهة، إن مصر دولة فتية فيها على أقل تقدير 60% من الشباب تم تمكينهم في المناصب القيادية لذلك نهتم بتلك الفئات وتدريبها جيدًا فهم أساس وعماد المجتمع.

وقام عضو مجلس الحقوق الإنسان بشرح كافى لقانون ممارسة الحياة السياسية 2025 بعد التعديل، حيث يحدد القانون آليات ممارسة الحقوق الانتخابية، مثل حق التصويت والترشح، بالإضافة إلى حقوق أخرى مثل حق المشاركة في الاستفتاءات، ويهدف القانون إلى ضمان مشاركة فعالة للمواطنين في الحياة السياسية وتحديد الإجراءات المتعلقة بتنظيم الانتخابات والاستفتاءات.

وتابع شيحة الهيئة الوطنية للانتخابات نجحت في التعاون مع المجلس القومى لحقوق الإنسان لعمل دورات تدريبية للمتابعين، والذي يُعد إطاراً مؤسسياً لترسيخ مبادئ التعاون والتكامل، وضمان متابعة مهنية ومستقلة للعملية الانتخابية.

وقال شيحة؛ ونحن تابع الأحداث مهمتنا التوثيق بشرط عدم التدخل، وأكد على أهمية كتابة تقرير ترصد ما يحدث بالداخل والخارج، بحيث يشمل التقرير فكرة إمتداد الرقابة من قبل القاضي إلى خارج اللجان كما هي بالداخل لضبط التجاوزات التي تحدث في الخارج، وليس بالضرورة إرسال التقارير للمنظمات التابعة في نفس التوقيت ولكن يمكن الانتظار لرصد كافة الأجواء ويمكن تحليلها أيضا والأهم تقديم توصيات لحل التجاوزات التى قد تحدث. وأضاف مهم المهم جدا الأخذ في التقارير رصد مشاركة النساء وذوي الاعاقة وكبار السن ، والاجراءات المتبعة لتسهيل العملية الانتخابية لتلك الفئات.

وشدد شيحة، على العاملين في الجمعيات الأهلية المتابعة للانتخابات بالاهتمام بتحفيز المواطنين على مشاركة في الانتخابات وصناعة القرار الوطنى، حيث أنها تأتي في وقت يتطلب فيه تكاتف الجهود من الجميع لمواجهة الضغوط الصغبة التي تتعرض لها البلاد في الوهن الراهن

ويأتي اللقاء ضمن خطة المجلس لدعم شفافية العملية الانتخابية، ورفع كفاءة المتابعين، وضمان التغطية المهنية المستندة إلى مبادئ حقوق الإنسان