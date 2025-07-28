شكرا لقرائتكم خبر عن مصر الخير تستعد لإطلاق قافلة مساعدات ضخمة تضم 1200 طن مواد غذائية وطبية لغزة والان مع تفاصيل الخبر

تواصل مؤسسة " مصر الخير " عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، جهودها المكثفة لدعم الشعب الفلسطيني، واستمراراً للجهود المصرية في دعم أهالي قطاع غزة ومع بدء دخول المساعدات الإنسانية إلى أهالي القطاع ، تستعد مؤسسة "مصر الخير" في الوقت الحالي لإطلاق قافلة مساعدات إنسانية غذائية وطبية ضخمة تضم 1200 طن من المواد الغذائية والطبية إلى أهالي قطاع غزة وأبناء الشعب الفلسطيني الشقيق.

وقال الدكتور محمد رفاعي الرئيس التنفيذي لمؤسسة "مصر الخير"، إن المؤسسة تحرص دائماً على ان تكون في الصفوف الأولى لمساندة الشعب الفلسطيني وهذا أقل ما يمكن تقديمه لسكان قطاع غزة، مشيراً إلى أن قطاعات المؤسسة تسابق الزمن من أجل توفير كل الاحتياجات من المساعدات والإغاثات من المواد الغذائية الشاملة والمستلزمات الطبية العلاجية حيث تستعد حالياً لتجهيز قافلة مساعدات غذائية وطبية ضمن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي لتوفير أكبر دعم ممكن لأهالي قطاع غزة.

وأوضح الرئيس التنفيذي لمؤسسة مصر الخير، أن قافلة المساعدات الإنسانية الغذائية والطبية التي تستعد المؤسسة لإطلاقها ضمن قوافل التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي تضم 50 شاحنة بما يعادل 1200 طن من المواد الغذائية والطبية .

وأشار إلى استمرار جهود مؤسسة مصر الخير في دعم الشعب الفلسطيني الشقيق حيث قدمت المؤسسة في الفترة من (2023 - 2024م) بالتعاون المباشر مع وزارة التضامن الاجتماعي في إطار التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي ، والجهات المختصة 1530 شاحنة إغاثية إلى غزة شملت( مواد غذائية، مياه، أدوية، ألبان أطفال.مستلزمات طبية، أغطية، خيام وملابس) .

وأكد أن مؤسسة مصر الخير لا تدخر جهداً في تقديم كافة سبل الدعم والمساندة للأشقاء الفلسطينيين وفقاً لرؤية الدولة المصرية وجهودها وبالتنسيق مع التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، مؤكداً أن ما يقوم به المجتمع المدني في مصر وبالأخص مؤسسة " مصر الخير " يمثل رسالة قوية للمجتمع الدولي بأن الدولة المصرية ومؤسساتها المجتمعية تقف جنبا إلى جنب لدعم الشعب الفلسطيني.

من جانبه، قال محمد راجح، مدير مكتب مؤسسة مصر الخير بشمال سيناء، إن مؤسسة "مصر الخير" تأتي دائماً في مقدمة مؤسسات المجتمع المدني المشاركة في تقديم المساعدات الإغاثية ضمن جهود الدولة المصرية والتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي لدعم الشعب الفلسطيني الشقيق .

وأضاف راجح أن التدخلات المباشرة التي قامت بها مؤسسة مصر الخير في الفترة من (2023 - 2024م) شملت تدخلات عاجلة داخل مصر لدعم العالقين الفلسطينيين، وتضمنت 800,000 وحدة طبية وأدوية، و13 سيارة إسعاف بالإضافة إلى توفير سكن لائق وآمن لأكثر من 1100 أسرة فلسطينية وتوفير 500 ألف وجبة غذائية شملت 157,000 وجبة إفطار و 94,000 وجبة سحور و 31,000 وجبة جافة (خلال شهر رمضان) فضلاً عن توفير 20,000 كرتونة غذائية ، وتقديم المنح النقدية الطارئة للأسر الأشد احتياجا.

وأشار مدير مكتب مصر الخير بشمال سيناء إلى أنه في مجال الرعاية الصحية لأهالي غزة شملت استقبال العديد من حالات المصابين من غزة ، بالإضافة إلى تنظيم قوافل طبية للفحص والعلاج المجاني ، وتم تقديم الدعم النفسي والاجتماعي حيث تم إنشاء مركز دعم نفسي في بئر العبد لخدمة 300 مستفيد بالإضافة إلى تنفيذ جلسات جماعية وفردية للأطفال والنساء ، وفي مجال التعليم المؤقت تم دعم 117 طالب جامعي و توزيع 1,500 شنطة مدرسية للطلاب والطالبات.



