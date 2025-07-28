شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. غدا بدء تسجيل رغبات المرحلة الأولى لتنسيق الجامعات 2025 - الخليج 365 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها بدء تسجيل رغبات المرحلة الأولى لتنسيق الجامعات 2025 غدا الثلاثاء.

وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة الواحدة ظهرا..

استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تقريرًا مقدمًا من الدكتور طارق الرفاعي، مدير منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء، بشأن نماذج استجابات المنظومة، بالتعاون مع الوزارات والمحافظات والجهات المعنية، لعدد من الحالات في قطاعات مختلفة.

أعرب الدكتور بدر عبد العاطى، وزير الخارجية والهجرة، عن حرص الدولة على تطوير جسور التواصل مع الجاليات المصرية، مؤكدًا أن الاستعدادات جارية لعقد النسخة السادسة من مؤتمر المصريين فى الخارج، يومى 3 و4 أغسطس المقبل، والذي يمثل منصة وطنية للحوار المباشر وتبادل الرؤى والمقترحات مع أبناء الوطن في الخارج. يحتفل العالم بـ اليوم العالمي لالتهاب الكبد كل عام في 28 يوليو للتوعية بالتهاب الكبد الفيروسي، وهو التهاب يصيب الكبد وينتج في الغالب عن عدوى فيروسية تتطور إلى مرض وخيم في الكبد وسرطان الكبد. تنطلق غدا الثلاثاء، أعمال المرحلة الأولى لتنسيق القبول بالجامعات والمعاهد للعام الجامعى 2026 /2025، إذ سيتم إتاحة موقع التنسيق الإلكترونى لتسجيل الرغبات، وذلك خلال الفترة من يوم الثلاثاء الموافق 29 يوليو 2025 وحتى يوم السبت الموافق 2 / 8 /2025 وفقًا للحد الأدنى وعدد الطلاب. أرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خطابا للمديريات التعليمية، بشأن كتب المستوى الرفيع لمدارس اللغات، وذلك بعد تطوير كتب اللغة الإنجليزية للعام الدراسي المقبل، موضحة أنه حرصا من الوزارة على رفع كفاءة المنظومة التعليمية ومواكبة التطورات وتذليل العقبات وتيسير الإجراءات على جميع الجهات العاملة في مجال التعليم، وفي إطار التعاون المشترك بين الجهات المختصة على تنظيم أوضاع العمل في هذا الشأن بما يكفل سرعة إنجازه وإعمالاً لقواعد الاختصاص وبما جاء بالقرارات الوزارية المنظمة في هذا الشأن. حدد قطاع المعاهد الأزهرية مواعيد وضوابط الطعون على نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية للدور الأول، حيث تبدأ طعون الدور الأول اعتبارا من يوم الثلاثاء الموافق 29/7/2025 ولمدة أسبوعين ولا يتم قبول طلبات أو تحصيل رسوم بعد هذا الموعد. قال مصدر مسئول فى الهلال الأحمر المصرى إن القافلة الثانية من شاحنات المساعدات الإغاثية والإنسانية التى بدأ دخولها إلى معبر كرم أبوسالم تمهيدا لإيصالها للفلسطينيين فى قطاع غزة تحمل نحو 1500 طن، ضمن قافلة «زاد العزة .. من مصر إلى غزة». قطار السودانيين يستعد للانطلاق من محطة مصر للعودة الطوعية إلى السودان يستعد القطار المخصص للإخوة السودانيين للانطلاق من محطة مصر بالقاهرة، لأسوان، لتسهيل العودة الطوعية للأخوة السودانيين وذويهم إلى وطنهم، وذلك في إطار العلاقات التاريخية الممتدة، والروابط الأخوية الوثيقة بين شعبي وادي النيل في جمهورية مصر العربية وجمهورية السودان الشقيقة، وحرصًا من الدولة المصرية على تقديم كل أوجه الدعم الإنساني للأشقاء السودانيين المقيمين على أراضيها. تنطلق المرحلة الأولى لتنسيق القبول بالجامعات والمعاهد غدا الثلاثاء، بحد أدنى 91.56% للشعبة العلمية و88.44% للشعبة الهندسية و72.81% للشعبة الأدبية بإجمالى عدد طلاب 92503 وذلك بالنسبة لطلاب النظام الحديث. فيروز تشيع جثمان ابنها زياد الرحبانى.. صور شاركت النجمة فيروز، في تشييع جثمان ابنها زياد الرحبانى، في كنيسة رقاد السيدة بكفيا، وظهرت شقيقته ريما بجوارها، وانطلق موكب التشييع فى شارع الحمراء وسط تصفيق كل محبيه وجمهوره ورافقوه على الجانبين والقاء الورود والزهور والزغاريد. أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل عن الشرطة التايلاندية، بسقوط 4 قتلى في إطلاق نار عشوائي بالعاصمة بانكوك. كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس اليوم الإثنين 28 يوليو 2025، حيث حذرت الأرصاد من استمرار الموجة شديدة الحرارة على أغلب الأنحاء، ويسود طقس شديد الحرارة رطب نهاراً على أغلب الانحاء، حار رطب ليلاً وفي الصباح الباكر. سجل سعر الذهب اليوم الاثنين 28 يوليو، ارتفاعا طفيفا بالسوق المصرى بمتوسط بلغ 5 جنيهات، حيث سجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 4620 جنيها والجنيه الذهب 36960 جنيها. سعر الذهب عيار 24 اليوم: 5280 جنيهًا للجرام سعر الذهب عيار 21 اليوم: 4620 جنيهًا للجرام سعر الذهب عيار 18 اليوم: 3960 جنيهًا للجرام سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر: 36960 جنيهًا سعر الذهب اليوم يرتفع 5 جنيهات وعيار 21 بـ4620 جنيها للجرام القاهرة فى الظل 40 درجة.. الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس والظواهر الجوية الشرطة التايلاندية: 4 قتلى فى إطلاق نار عشوائى بالعاصمة بانكوك فيروز تشيع جثمان ابنها زياد الرحبانى.. صور مؤشرات أولية لعلمى علوم.. الحد الأدنى للقبول بطب الأسنان لن يقل عن 93.1% قطار السودانيين يستعد للانطلاق من محطة مصر للعودة الطوعية إلى السودان الهلال الأحمر: قافلة المساعدات الثانية لغزة تحمل 1500 طن منها 965 سلال غذائية غدا بدء الطعون على نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية للدور الأول.. تفاصيل وزارة التعليم تحدد كتب المستوى الرفيع للمدارس الخاصة تنسيق الجامعات 2025.. غدا بدء تسجيل الرغبات لطلاب المرحلة الأولى بحد أدنى 91.56% علمى الصحة العالمية: مصر أول بلد بالعالم يحقق المستوى الذهبي للتخلص من فيروس C

