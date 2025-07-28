شكرا لقرائتكم خبر عن معلومات الوزراء يسلط الضوء على جهود صندوق تطوير التعليم وتمكين الشباب بسوق العمل الدولى - الخليج 365 والان مع تفاصيل الخبر

نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء سلسلة من مقاطع الفيديو عبر منصاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، تسلط الضوء على جهود صندوق تطوير التعليم، حيث شملت الفيديوهات لقاءً مع الدكتورة رشا شرف، الأمين العام لصندوق تطوير التعليم وعضو مجلس أمناء الأكاديمية الوطنية للتدريب وتأهيل الشباب.

وسلطت الفيديوهات الضوء على الدور الذي يقوم به "مرصد سوق العمل الدولي"، ومميزاته وأهميته في توفير فرص العمل، حيث أوضحت الدكتورة رشا شرف أن مرصد سوق العمل الدولي المصري أصبح المنصة رقم (1) في العالم من حيث فرص العمل الدولية، حيث يضم أكثر من 530 فرصة عمل في 22 دولة حول العالم، مصنّفة وفقًا للمستوى التعليمي ونوع الوظيفة والدخل الشهري، موضحة أن المنصة تشمل قاعدة بيانات شاملة لكافة مؤسسات التعليم في مصر، بدءًا من المدارس وحتى مؤسسات التعليم العالي، متضمنة البرامج الدراسية وأعداد الطلاب المقيدين بها.

وأوضحت الفيديوهات، أن منصة مرصد سوق العمل الدولي تم تصميمها باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحليل وتصنيف البيانات، كما أنها تضم لوحة تحكم مرئية تحتوي على كافة البيانات والمؤشرات، وذلك لمساعدة متخذي القرار في استخدام هذه البيانات لتطوير المنظومة التعليمية وربطها باحتياجات سوق العمل محليًا ودوليًا، لافتة إلى أن مرصد سوق العمل الدولي يوفر معلومات شاملة حول الوظائف المتاحة، تشمل التوزيع الجغرافي للوظيفة ومتوسط الدخل، فضلًا عن مؤشرات الأمان الاجتماعي المرتبطة بها.

وأشارت الدكتورة رشا شرف، الأمين العام لصندوق تطوير التعليم وعضو مجلس أمناء الأكاديمية الوطنية للتدريب وتأهيل الشباب، إلى أن المرصد يسهم في تأهيل الكفاءات المصرية لتلبية متطلبات سوق العمل الدولي، ويتم ذلك من خلال تنمية المهارات اللغوية بـ40 لغة مختلفة، إلى جانب تدريبهم على كتابة السير الذاتية بشكل احترافي يعكس كفاءاتهم للعمل بالخارج.

وأضافت أن المرصد يقدم خدمات أخرى، من بينها اختبارات الترخيص الدولية لمزاولة المهن خارج مصر، والتأهيل الثقافي والاجتماعي قبل السفر، بما يضمن وعيًا كافيًا بالعادات والتقاليد والمحاذير الثقافية في الدول المستقبِلة. ويجري ذلك بالتعاون مع السفارات والمراكز الثقافية، بهدف تسهيل اندماج الشباب المصري في المجتمعات الأجنبية وتعزيز جاهزيتهم للعيش والعمل في الخارج.

كما أوضحت الفيديوهات نظام الدراسة في معاهد الكوزن ومواقعها الجغرافية وفرص العمل التي توفرها، حيث يدرس الطالب قدرًا من العلوم الأساسية على مدار خمس سنوات دراسية تؤهله لابتكار وتطوير وصيانة الأنظمة الآلية. وخلال السنة الدراسية الثالثة، يكون للطالب القدرة على الالتحاق بكليات الهندسة والحاسبات والمعلومات والجامعات التكنولوجية، وذلك وفقًا لاختبارات قبول. وتتوفر معاهد الكوزن في مواقع جغرافية تم اختيارها بعناية لتكون قريبة من المؤسسات الصناعية، بهدف تعزيز الربط بين الدراسة الأكاديمية والتطبيق العملي، ومن بين هذه المواقع مدينة العاشر من رمضان. ومن المقرر استقبال أول دفعة من الطلاب بنهاية سبتمبر 2025.