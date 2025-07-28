شكرا لقرائتكم خبر عن رطوبة تقترب من 100%.. الأرصاد تحذر من الأجواء شديدة الحرارة - الخليج 365 والان مع تفاصيل الخبر

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية حالة الطقس المتوقعة من الإثنين 28 يوليو 2025 إلى السبت 02 أغسطس 2025.

وينشر ”الخليج 365” متوسط نسب الرطوبة بجميع أنحاء الجمهورية بعد ارتفاعها ، كما يلى :

- القاهرة الكبرى والوجه البحرى :

العظمى ليلا 80- 85 %

الصغرى نهارا 35- 40 %

- السواحل الشمالية:

العظمى ليلا 90- 98 %

الصغرى نهارا 50- 60 %

- شمال الصعيد:

العظمى ليلا 50- 65 %

الصغرى نهارا 20- 30 %

- جنوب الصعيد:

العظمى ليلا 30- 35 %

الصغرى نهارا 10- 15 %



ويشهد اليوم الإثنين 28 يوليو، استمرار الموجة شديدة الحرارة على أغلب الأنحاء يسود طقس شديد الحرارة رطب نهاراً على أغلب الانحاء، حار رطب ليلاً وفي الصباح الباكر.

وكشف الدكتور محمود شاهين مدير عام التنبؤات والإنذار المبكر بهيئة الأرصاد ، أنه من المتوقع اليوم، ارتفاع نسب الرطوبة والهدوء النسبي للرياح يزيد من الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع فى الظل بقيم تتراوح من (4:2) درجة، وشبورة مائية من (8:4 صباحاً على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

ومتوقع اليوم نشاط رياح قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على حلايب وشلاتين، ونشاط رياح على بعض شواطئ مطروح والعلمين والإسكندرية كما يؤدى إلى ارتفاع الأمواج من 1.75 : 2.25 متر .

وأوضحت هيئة الأرصاد درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة، اليوم، على النحو التالي:

الطقس فى القاهرة

العظمى 40 درجة.

الصغرى 28 درجة.

الطقس فى الإسكندرية

العظمى 35 درجة.

الصغرى 25 درجة.

الطقس فى مطروح

العظمى 32 درجة.

الصغرى 26 درجة.

الطقس فى سوهاج

العظمى 43 درجة.

الصغرى 27 درجة.

الطقس فى قنا

العظمى 44 درجة.

الصغرى 28 درجة.

الطقس فى أسوان

العظمى 46 درجة.

الصغرى 30 درجة.



