مؤشرات تنسيق علمى علوم.. الحد الأدنى للقبول بكليات الصيدلة لن يقل عن 91.8% - الخليج 365

مؤشرات تنسيق علمى علوم.. الحد الأدنى للقبول بكليات الصيدلة لن يقل عن 91.8%

القاهرة - سامية سيد - تنطلق المرحلة الأولى لتنسيق القبول بالجامعات والمعاهد غدا الثلاثاء، بحد أدنى 91.56% للشعبة العلمية و88.44% للشعبة الهندسية و72.81% للشعبة الأدبية، بإجمالى عدد طلاب 92503 وذلك بالنسبة لطلاب النظام الحديث.

وكشف الحد الأدنى لتنسيق المرحلة الأولى الذى أعلنه مكتب التنسيق عن ارتفاع الحدود الدنيا للمتقدمين بالمرحلة الأولى مقارنة بالعام الماضى، مما يشير إلى وجود ارتفاع فى شرائح مجاميع الطلاب بالثانوية العامة 2025 عن العام الماضى 2024، حيث سجل الحد الأدنى للمرحلة الأولى هذا العام 2025 لكليات الشعبة العلمية 293 درجة فأكثر بنسبة مئوية 91.56% بإجمالى عدد طلاب 21853 مقارنة بالعام الماضى، حيث كان الحد الأدنى للمرحلة الأولى شعبة علمى علوم 371 درجة فى أكثر بنسبة 90.48% بإجمالى عدد طلاب 23850 ألف طالب، مما يشير لوجود ارتفاع فى تنسيق الكليات مقارنة بالعام الماضى.

وتشير التوقعات إلى أن الحد الأدنى للقبول بكليات الصيدلة لن يقل عن 294 درجة بنسبة مئوية 91.8 % ، مع الأخذ فى الاعتباء أن وضع الحد الأدنى لتنسيق الكليات من مكتب التنسيق، يكون بناء على رغبات الطلاب المسجلة على موقع التنسيق الإلكترونى أثناء تسجيل الرغبات، بالإضافة إلى الأعداد التى تقرها اللجنة العليا للتنسيق بأعداد الطلاب المقرر قبولهم فى كليات العلاج الطبيعى بالجامعات الحكومية.