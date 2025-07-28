شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإسكان يتابع موقف المشروعات بمحافظة بورسعيد - الخليج 365 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعاً صباح اليوم، لمتابعة موقف مشروعات الإسكان بمحافظة بورسعيد، وذلك بحضور مسئولي الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والشركات المنفذة للمشروعات، وذلك في ضوء تنفيذ مشروعات سكنية لأهالي المحافظة، والتعاون والتكامل بين جهات الدولة لتحقيق مصلحة المواطنين.

وفي مستهل الاجتماع، أكد المهندس شريف الشربيني، أن مشروعات الإسكان الجاري تنفيذها بمحافظة بورسعيد تُعد من أهم المشروعات التي تتولى وزارة الإسكان تنفيذها، مؤكدًا حرصه الكامل على الانتهاء من تلك المشروعات لخدمة أهالي المحافظة، وذلك بالتنسيق مع محافظة بورسعيد، مشيراً إلى أن وزارة الإسكان تقدم كل الدعم لأهالينا بمحافظة بورسعيد فى مختلف المجالات.

ثم تناول الاجتماع موقف تنفيذ 1526 وحدة سكنية و232 وحدة تجارية بـ66 عمارة بمدينة بورفؤاد بمحافظة بورسعيد، وكذا موقف تنفيذ 1144 وحدة سكنية و512 محلاً تجاريا بـ53 عمارة بذات المنطقة بالمحافظة، بجانب مناقشة موقف أعمال المرافق والطرق وتنسيق الموقع بالمشروع.

وخلال الاجتماع، وجه المهندس شريف الشربيني، مسئولي الوزارة بتوفير مختلف أوجه الدعم للشركات المنفذة وتذليل أي عقبات قد تواجه التنفيذ، مطالباً الشركات المنفذة بضغط البرامج الزمنية للانتهاء من التنفيذ، وإعداد برامج زمنية أسبوعية لمتابعة موقف الأعمال بالتنسيق مع مسئولي الوزارة، وكذا وضع خطة تسليم للعمارات التي يتم الانتهاء من تنفيذها مع إعداد فريق عمل يكون مسئولاً عن التسليم بحيث تكون هناك سرعة في تلافي أي ملاحظات عند التسليم، ومن ثم يكون هناك خطة لتسليم الوحدات للحاجزين، ومشدداً على أن المعيار النهائي هو إنهاء المشروع بالمواصفات المتفق عليها وفقاً للرؤية الاستراتيجية لوزارة الإسكان.