شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة تكشف جهود مبادرة رئيس الجمهورية لصحة المرأة.. تفاصيل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب ـ وليد عبد السلامالإثنين، 28 يوليو 2025 11:54 ص
كشفت وزارة الصحة والسكان عن جهود مبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة منذ انطلاقها في يوليو 2019 والتى تضمنت :-
- استقبال 60 مليونا و492 ألفًا و825 زيارة من السيدات لتلقي خدمات الفحص والتوعية.
- إجمالي عدد الزيارات تنقسم إلى 22 مليونا و737 ألفًا و268 زيارة لأول مرة و 24 مليونا و941 ألفًا و548 زيارة دورية، و12 مليونا و814 ألف و8 زيارات عارضة.
- 823 ألفًا و670 سيدة ترددن على المستشفيات لإجراء الفحوصات المتقدمة.
- اكتشاف إصابة 33 ألفًا و573 حالة بسرطان الثدي وإجراء 446 ألفًا و964 أشعة ماموجرام إلى جانب سحب 51 ألفًا و479 عينة أورام لتحليلها.
- توقيع الكشف على 137 ألفا و706 سيدات بالعيادات الأولية للوحدات المتنقلة وإجراء أشعة لـ 55 ألفًا و554 سيدة.
- استقبال 29 ألفا و341 مكالمة استفسارية من شهر نوفمبر 2021 حتى يونيو 2025.
- المبادرة تقدم خدماتها مجانا من خلال 3663 وحدة صحية على مستوى محافظات الجمهورية بالإضافة إلى مشاركة 102 مستشفى.
يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر جوجل نيوز