شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة تكشف جهود مبادرة رئيس الجمهورية لصحة المرأة.. تفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

كشفت وزارة الصحة والسكان عن جهود مبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة منذ انطلاقها في يوليو 2019 والتى تضمنت :-

- استقبال 60 مليونا و492 ألفًا و825 زيارة من السيدات لتلقي خدمات الفحص والتوعية.

- إجمالي عدد الزيارات تنقسم إلى 22 مليونا و737 ألفًا و268 زيارة لأول مرة و 24 مليونا و941 ألفًا و548 زيارة دورية، و12 مليونا و814 ألف و8 زيارات عارضة.

- 823 ألفًا و670 سيدة ترددن على المستشفيات لإجراء الفحوصات المتقدمة.

- اكتشاف إصابة 33 ألفًا و573 حالة بسرطان الثدي وإجراء 446 ألفًا و964 أشعة ماموجرام إلى جانب سحب 51 ألفًا و479 عينة أورام لتحليلها.

- توقيع الكشف على 137 ألفا و706 سيدات بالعيادات الأولية للوحدات المتنقلة وإجراء أشعة لـ 55 ألفًا و554 سيدة.

- استقبال 29 ألفا و341 مكالمة استفسارية من شهر نوفمبر 2021 حتى يونيو 2025.

- المبادرة تقدم خدماتها مجانا من خلال 3663 وحدة صحية على مستوى محافظات الجمهورية بالإضافة إلى مشاركة 102 مستشفى.