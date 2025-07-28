شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشرات أولية لتنسيق المرحلة الأولى.. الحد الأدنى للعلاج الطبيعى من 92.3% - الخليج 365 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق المرحلة الأولى لتنسيق القبول بالجامعات والمعاهد غدا الثلاثاء، بحد أدنى 91.56% للشعبة العلمية و88.44% للشعبة الهندسية و72.81% للشعبة الأدبية بإجمالى عدد طلاب 92503 وذلك بالنسبة لطلاب النظام الحديث.

وكشف الحد الأدنى لتنسيق المرحلة الأولى الذى أعلنه مكتب التنسيق عن ارتفاع الحدود الدنيا للمتقدمين بالمرحلة الأولى مقارنة بالعام الماضى، مما يشير إلى وجود ارتفاع فى شرائح مجاميع الطلاب بالثانوية العامة 2025 عن العام الماضى 2024، حيث سجل الحد الأدنى للمرحلة الأولى هذا العام 2025 لكليات الشعبة العلمية 293 درجة فأكثر بنسبة مئوية 91.56% بإجمالى عدد طلاب 21853 مقارنة بالعام الماضى، حيث كان الحد الأدنى للمرحلة الأولى شعبة علمى علوم 371 درجة فى أكثر بنسبة 90.48% بإجمالى عدد طلاب 23850 ألف طالب، مما يشير لوجود ارتفاع فى تنسيق الكليات مقارنة بالعام الماضى.

وتشير التوقعات إلى أن الحد الأدلنى للقبول بكليات العلاج الطبيعى بتنسيق الجامعات 2025 قد يتراوح بين 295.5 درجة بنسبة مئوية 92.3% وبين 296 درجة بنسبة مئوية 92.5% وذلك كون أعداد الطلاب المشتركين فى هذا المجموع حوالى 14500 طالبا وفقا للمجموع التكرارى لنتيجة الثانوية العامة وهى الطاقة الاستيعابية المقررة للقبول بكليات القطاع الصحى الطب الذى يقبل حوالى 8 آلاف طالب وطب الأسنان الذى يقبل من 2000 لـ 2500 طالب وطالبة وكليات العلاج الطبيعى التى تقبل حوالى 4 آلاف طالب وطالبة.

مع الأخذ فى الاعتباء أن وضع الحد الأدنى لتنسيق الكليات من مكتب التنسيق، يكون بناء على رغبات الطلاب المسجلة على موقع التنسيق الإلكترونى أثناء تسجيل الرغبات، بالإضافة إلى الأعداد التى تقرها اللجنة العليا للتنسيق بأعداد الطلاب المقرر قبولهم فى كليات العلاج الطبيعى بالجامعات الحكومية.