القومي للمرأة يهنئ الدكتورة سارة مصطفى لحصولها على عضوية كلية الجراحين الملكية بلندن

يتقدم المجلس القومي للمرأة برئاسة المستشارة أمل عمار، وجميع عضواته وأعضائه ونائبته، بخالص التهنئة إلى الدكتورة سارة مصطفى حامد محمد، بمناسبة حصولها على شهادة عضوية كلية الجراحين الملكية بلندن (MRCS).

وأكدت المستشارة أمل عمار على أن حصول الدكتورة سارة مصطفى على عضوية كلية الجراحين الملكية بلندن يُعد إنجازًا عظيمًا يُجسد تميز المرأة المصرية، ويؤكد قدرتها وتفوقها على الوصول إلى أعلى وأرقى المستويات المهنية العالمية .

وأضافت رئيسة المجلس، أن هذا النجاح ليس فقط فخرًا لها، بل هو فخر لكل امرأة مصرية تسعى إلى الريادة، وبمثابة خطوة مهمة نحو تمكين المرأة المصرية في القطاع الطبي على الساحة الدولية.

ومن الجدير بالذكر أن شهادة عضوية كلية الجراحين الملكية بلندن (MRCS) من أرفع الشهادات المهنية في مجال الجراحة على مستوى العالم، والتي تُمنح بعد اجتياز مجموعة من الاختبارات الدقيقة التي تقيس الكفاءة الإكلينيكية والمهارات الجراحية وفقًا للمعايير البريطانية المعتمدة، كما تُتيح لحامليها فرصة مزاولة المهنة في المملكة المتحدة.