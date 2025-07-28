شكرا لقرائتكم خبر عن التحالف الوطنى يستعد لإطلاق قافلة مساعدات غذائية وطبية لقطاع غزة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت مؤسسة "مصر الخير" عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي استمرار الجهود المكثفة لدعم الشعب الفلسطيني، واستمراراً للجهود المصرية في دعم أهالي قطاع غزة ومع بدء دخول المساعدات الإنسانية إلى أهالي القطاع، تستعد المؤسسة لإطلاق قافلة مساعدات إنسانية غذائية وطبية ضخمة تضم 1200 طن من المواد الغذائية والطبية إلى أهالي قطاع غزة وأبناء الشعب الفلسطيني الشقيق.

وقال الدكتور محمد رفاعي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة "مصر الخير" إن المؤسسة تحرص دائماً على ان تكون في الصفوف الأولى لمساندة الشعب الفلسطيني وهذا أقل ما يمكن تقديمه لسكان قطاع غزة ، وأن قطاعات المؤسسة تسابق الزمن من أجل توفير كافة الاحتياجات من المساعدات والإغاثات من المواد الغذائية الشاملة والمستلزمات الطبية العلاجية حيث تستعد حالياً لتجهيز قافلة مساعدات غذائية وطبية ضمن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي لتوفير أكبر دعم ممكن لأهالي قطاع غزة وأن قافلة المساعدات الإنسانية الغذائية والطبية التي تستعد المؤسسة لإطلاقها ضمن قوافل التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي تضم 50 شاحنة بما يعادل 1200 طناً من المواد الغذائية والطبية .

وأشار الدكتور رفاعي إلى استمرار جهود مؤسسة مصر الخير في دعم الشعب الفلسطيني الشقيق حيث قدمت المؤسسة في الفترة من (2023 - 2024م) بالتعاون المباشر مع وزارة التضامن الاجتماعي في إطار التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي ، والجهات المختصة 1530 شاحنة إغاثية إلى غزة شملت "مواد غذائية، مياه، أدوية، ألبان أطفال.مستلزمات طبية، أغطية، خيام وملابس ".



وأكد الدكتور رفاعي أن مؤسسة مصر الخير لا تدخر جهداً في تقديم كافة سبل الدعم والمساندة للأشقاء الفلسطينيين وفقاً لرؤية الدولة المصرية وجهودها وبالتنسيق مع التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي ، مؤكداً أن ما يقوم به المجتمع المدني في مصر وبالأخص مؤسسة " مصر الخير " يمثل رسالة قوية للمجتمع الدولي بأن الدولة المصرية ومؤسساتها المجتمعية تقف جنبا إلى جنب لدعم الشعب الفلسطيني.



إطلاق قافلة مساعدات غذائية وطبية إلى قطاع غزة



