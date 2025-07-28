شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة البترول: موقف مصر من القضية الفلسطينية استكمال لدور قومى والان مع تفاصيل الخبر

أصدرت النقابة العامة للعاملين بالبترول، برئاسة عباس صابر، بيانا بشأن ما تردد من اقتراحات وتصريحات وحملات تشويه وتحريض تستهدف مصر ومواقفها الوطنية الراسخة، وعلى رأسها الرفض القاطع لأي محاولات لتهجير الشعب الفلسطيني من أرضه.

وتجدد النقابة العامة للعاملين بالبترول رفضها وشجبها الكامل لأي محاولات أو تصريحات أو الاقتراح بشأن انحراف أي دولة من دول العالم من أجل نقل الفلسطينيين من ديارهم إلى أي بلد عربي.

وأكدت النقابة العامة للعاملين بالبترول، علي الدعم الكامل من عمال البترول تجاه ما تبذله الدولة المصرية من جهود داعمة للقضية الفلسطينية، معلنة عن تأييد عمال البترول لخطوات القيادة السياسية في مواجهة ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من أجل التهجير، مؤكدة علي دور الدولة المصرية الثابت تجاه الاشقاء العرب وموقفها الغير قابل للتغيير تحت اي مسمى أو ضغوط من اي نوع.

وأضافت: باسم جميع عمال البترول الأوفياء، يؤكدون وقوفهم بكل قوة خلف القيادة السياسية في رفضها تهجير أهل غزة وأنهم يفوضون الرئيس عبد الفتاح السيسي في اتخاذ ما يلزم من قرارات لاستكمال ما تقوم به مصر تجاه شعب غزة، موضحة أن هذا موقف قومي وواجب وطني والتزام أخلاقي تجاه الشعب الفلسطيني، ليس وليد اللحظة ولكنه استكمال لدور قومي بدأته مصر منذ سنوات وسيستمر حتي يحصل الشعب الفلسطيني علي حقوقه كاملة.