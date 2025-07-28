شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب العاملين بالصحافة: تشكيل غرفة عمليات لمتابعة انتخابات مجلس الشيوخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن مجدى البدوى، رئيس النقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة والإعلام، نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، عن تشكيل غرفة عمليات مركزية لمتابعة انتخابات مجلس الشيوخ للفصل التشريعي الثاني (2025–2030)، في إطار دعم المشاركة العمالية الفعالة وضمان ممارسة الحق الدستوري في اختيار ممثليهم.

وأكد البدوي، فى بيان، أن غرفة العمليات ستعمل على مدار الساعة خلال أيام التصويت، المقررة للمصريين بالخارج يومي 1 و2 أغسطس، وداخل مصر يومي 4 و5 أغسطس 2025. وتهدف الغرفة إلى الإشراف على جهود التوعية وتنظيم المشاركة ومتابعة سير العملية الانتخابية لحظة بلحظة.

وشدد على حرص النقابة على دعم المشاركة الإيجابية دون التدخل في اختيارات الأعضاء، احترامًا لحرية التصويت وحق العمال في التعبير عن إرادتهم.

وأوضح أن الغرفة المركزية ستتلقى تقارير منتظمة من اللجان النقابية بالمحافظات، لضمان التنسيق الكامل، إلى جانب تشكيل غرف عمليات فرعية في المحافظات لدعم جهود المتابعة.

و نوه البدوي إلى النقابة العامة تستعد ، لإطلاق حملات توعوية موسعة عبر لجانها المختلفة لتعريف العاملين بأهمية مجلس الشيوخ ودوره في صياغة السياسات العامة، وإبراز تأثير المشاركة الانتخابية على مستقبلهم المهني والاجتماعي.

، بالإضافة إلى تشكيل لجان متخصصة لتيسير مشاركة الأعضاء من خلال نشر الوعي، وتنظيم فعاليات ولقاءات للتوعية، ومتابعة العملية الانتخابية ميدانيًا وعلى كافة المستويات التنظيمية.

و أضاف رئيس النقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة والإعلام و نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر أن دور النقابات لا يقتصر على التصويت، بل يشمل التوعية والتنظيم والدعم والمراقبة، بما يعزز التمثيل الحقيقي للعمال ويسهم في بناء مجتمع أكثر عدالة واستقرارًا.