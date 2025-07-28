شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشرات أولية لعلمى علوم.. الحد الأدنى للقبول بطب الأسنان لن يقل عن 93.1% - الخليج 365 والان مع تفاصيل الخبر

تنطلق المرحلة الأولى لتنسيق القبول بالجامعات والمعاهد غدا الثلاثاء، بحد أدنى 91.56% للشعبة العلمية و88.44% للشعبة الهندسية و72.81% للشعبة الأدبية بإجمالى عدد طلاب 92503 وذلك بالنسبة لطلاب النظام الحديث.

وكشف الحد الأدنى لتنسيق المرحلة الأولى الذى أعلنه مكتب التنسيق عن ارتفاع الحدود الدنيا للمتقدمين بالمرحلة الأولى مقارنة بالعام الماضى، مما يشير إلى وجود ارتفاع فى شرائح مجاميع الطلاب بالثانوية العامة 2025 عن العام الماضى 2024، حيث سجل الحد الأدنى للمرحلة الأولى هذا العام 2025 لكليات الشعبة العلمية 293 درجة فأكثر بنسبة مئوية 91.56% بإجمالى عدد طلاب 21853 مقارنة بالعام الماضى، حيث كان الحد الأدنى للمرحلة الأولى شعبة علمى علوم 371 درجة فى أكثر بنسبة 90.48% بإجمالى عدد طلاب 23850 ألف طالب، مما يشير لوجود ارتفاع فى تنسيق الكليات مقارنة بالعام الماضى.

وتشير التوقعات إلى أن الحد الأدنى للقبول بكليات طب الأسنان قد يتراوح بتنسيق الجامعات 2025 بين 298 درجة بنسبة مئوية 93.1% و298.5 درجة بنسبة مئوية 93.2% وذلك بسبب وصول أعداد الطلاب المشتركين فى المجموع التكرارى حتى درجة 298 حوالى 10500 ألف طالب .

مع الأخذ فى الاعتباء أن وضع الحد الأدنى يكون بناء على رغبات الطلاب المسجلة على موقع التنسيق الإلكترونى أثناء تسجيل الرغبات، بالإضافة إلى الأعداد التى تقرها اللجنة العليا للتنسيق بأعداد الطلاب المقرر قبولهم فى كليات طب الأسنان بالجامعات الحكومية.