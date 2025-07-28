شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشرات أولية لتنسيق علمى علوم.. الحد الأدنى لكليات الطب من 93.5% لـ93.75% - الخليج 365 والان مع تفاصيل الخبر

تنطلق المرحلة الأولى لتنسيق القبول بالجامعات والمعاهد غدا الثلاثاء، بحد أدنى 91.56% للشعبة العلمية و88.44% للشعبة الهندسية و72.81% للشعبة الأدبية بإجمالى عدد طلاب 92503 وذلك بالنسبة لطلاب النظام الحديث.

وكشف الحد الأدنى لتنسيق المرحلة الأولى الذى أعلنه مكتب التنسيق عن ارتفاع الحدود الدنيا للمتقدمين بالمرحلة الأولى مقارنة بالعام الماضى، مما يشير إلى وجود ارتفاع فى شرائح مجاميع الطلاب بالثانوية العامة 2025 عن العام الماضى 2024، حيث سجل الحد الأدنى للمرحلة الأولى هذا العام 2025 لكليات الشعبة العلمية 293 درجة فأكثر بنسبة مئوية 91.56% بإجمالى عدد طلاب 21853 مقارنة بالعام الماضى حيث كان الحد الأدنى للمرحلة الأولى شعبة علمى علوم 371 درجة فى أكثر بنسبة 90.48% بإجمالى عدد طلاب 23850 ألف طالب، مما يشير لوجود ارتفاع فى تنسيق الكليات مقارنة بالعام الماضى.

وتشير التوقعات، إلى أن وفقا للمجموع التكرارى لشرائح مجموع طلاب الثانوية العامة ، إلى أن الحد الأدنى للقبول بكليات الطب البشرى قد يتراوح من 299.5 درجة بنسبة مئوية 93.5% و300 درجة بنسة مئوية 93.75% وذلك بسبب ارتفاع أعداد الطلاب المشتركين فى شريحة المجموع حيث بلغ عدد الطلاب المشتركين فى الدرجة 299.5 أكثر من 7700 ألف طالب وفى الدرجة 300 حوالى 7017 طالبا وطالبة ، ويتوقف ذلك على رغبات الطلاب المسجلة على موقع التنسيق الإلكترونى أثناء تسجيل الرغبات، بالإضافة إلى الاعداد التى تقرها اللجنة العليا للتنسيق بأعداد الطلاب المقرر قبولهم فى كليات الطب بالجامعات الحكومية.