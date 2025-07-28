شكرا لقرائتكم خبر عن الهلال الأحمر: قافلة المساعدات الثانية لغزة تحمل 1500 طن منها 965 سلال غذائية - الخليج 365 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال مصدر مسئول فى الهلال الأحمر المصرى إن القافلة الثانية من شاحنات المساعدات الإغاثية والإنسانية التى بدأ دخولها إلى معبر كرم أبوسالم تمهيدا لإيصالها للفلسطينيين فى قطاع غزة تحمل نحو 1500 طن، ضمن قافلة «زاد العزة .. من مصر إلى غزة».

وأوضح الهلال الأحمر المصري - في بيان صحفي اليوم الاثنين، أن المساعدات تتنوع بين 965 طن سلال غذائية، وقرابة 350 طن دقيق، مقدمة من الهلال الأحمر المصري، بالإضافة إلى 200 طن من مستلزمات العناية الشخصية".

وأشار إلى أن حجم المساعدات الإغاثية التي تم إدخالها إلى غزة منذ بدء الأزمة بلغ أكثر من 35 ألف شاحنة تحمل أكثر من 500 ألف طن مساعدات تنوعت بين الغذاء، الماء، المستلزمات الطبية والأدوية، المواد الإغاثية والإيوائية، مستلزمات النظافة الشخصية ألبان وحفاضات الأطفال .. إلى جانب سيارات الإسعاف وشاحنات الوقود.

يذكر أن قافلة « زاد العزة .. من مصر إلى غزة»، حملت في يومها الأول، الذي انطلق أمس، أكثر من 100 شاحنة تحمل ما يزيد على 1200 طن من المواد الغذائية قدمها الهلال الأحمر المصري، تشمل نحو 840 طن دقيق، و 450 طن سلال غذائية، ويأتي ذلك في إطار الجهود المصرية لتقديم الدعم الغذائي لأهالي القطاع.. ويتواجد 35 ألف متطوع من الهلال الأحمر المصري على الحدود منذ بدء الأزمة حيث ظل معبر رفح البري مفتوحا من الجانب المصري، ويواصل تأهبه في كافة المراكز اللوجستية وجهوده المتواصلة لدخول المساعدات.

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي قد أغلقت المنافذ التي تربط قطاع غزة منذ يوم 2 مارس الماضي بعد انتهاء المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار بغزة وعدم التوصل لاتفاق لتثبيته، واخترقت الهدنة بقصف جوي إسرائيلي عنيف يوم 18 مارس الماضي وأعادت قوات الاحتلال التوغل بريا بمناطق متفرقة بالقطاع كانت قد انسحبت منها.. كما منعت سلطات الاحتلال دخول شاحنات المساعدات الإنسانية والوقود ومستلزمات إيواء النازحين الذين فقدوا بيوتهم بسبب الحرب على غزة؛ ورفضت إدخال المعدات الثقيلة اللازمة لإزالة الركام وإعادة الإعمار إلى قطاع غزة.

وتم استئناف إدخال المساعدات لغزة في مايو الماضي وفق آلية نفذتها سلطات الاحتلال وشركة أمنية أمريكية رغم رفض وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) لمخالفتها للآلية الدولية المستقرة بهذا الشأن.. وأعلن جيش الاحتلال "هدنة مؤقتة" لمدة 10 ساعات يوميا اعتبارا من (الأحد 27 يوليو 2025) وعلق العمليات العسكرية بمناطق في قطاع غزة للسماح بإيصال المساعدات الإنسانية؛ فيما يبذل الوسطاء (مصر وقطر والولايات المتحدة) جهودا للتوصل لاتفاق وقف إطلاق النار بغزة وتبادل إطلاق الأسرى والمحتجزين.