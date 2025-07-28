شكرا لقرائتكم خبر عن تنسيق المرحلة الأولى.. خريطة معامل تنسيق الجامعات الحكومية لتسجيل الرغبات - الخليج 365 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة التعليم العالى عن أماكن معامل الحاسبات بالجامعات الحكومية المتاحة لمساعدة طلاب الثانوية العامة في تنسيق 2025 وتسجيل الرغبات، والتى تستقبل الطلاب من الساعة التاسعة صباحا وحتى الثالثة عصرا.

وأعلنت وزارة التعليم العالى عن انطلاق المرحلة الأولى لتنسيق القبول بالجامعات والمعاهد للعام الجامعى 2026 /2025، من خلال موقع التنسيق الإلكترونى الرسمى، وذلك خلال الفترة من يوم الثلاثاء الموافق 29 يوليو 2025 وحتى يوم السبت الموافق 2 / 8 /2025 وفقًا للحد الأدنى وعدد الطلاب.

وحدد مكتب التنسيق الحد الأدنى لطلاب الشعبة العلمية بواقع 293 درجة فأكثر أى بنسبة 91.56% فأكثر وعدد طلاب 21853، وسجل الحد الأدنى للشعبة الهندسية 283 درجة فأكثر أى بنسبة 88.44 % فأكثر بإجمالى عدد طلاب 16577 طالبا، وسجل الحد الأدنى للشعبة الأدبية 233 درجة فأكثر أى بنسبة 72.81 % بإجمالى عدد طلاب 54073 طالبا، وبذلك يكون إجمالى عدد الطلاب المقدر من النظام الجديد 92503.

وأوضح مكتب التنسيق أن فيما يخص طلاب الثانوية العامة النظام القديم سجل الحد الأدنى لطلاب الشعبة العلمية 350 درجة فأكثر أى بنسبة مئوية 85.37% فأكثر وعدد الطلاب 1411 طالبا وعدد الشعبة الهندسية 335 درجة فأكثر أى بنسبة 81.71% فأكثر بإجمالى عدد طلاب 280 طالبا، والحد الأدنى للشعبة الأدبية 270 درجة فأكثر أى بنسبة 65.85 % وعدد الطلاب 527، ويكون إجمالى عدد طلاب النظام القديم 2218 طالبا.

ويكون بذلك إجمالى عدد طلاب المرحلة الأولى المقدر من النظامين الحديث والقديم لهذه المرحلة 94721 طالب وطالبة.



