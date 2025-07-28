الارشيف / أخبار مصر

وزارة التعليم تحدد كتب المستوى الرفيع للمدارس الخاصة - الخليج 365

القاهرة - سامية سيد - كتب محمود طه حسين

الإثنين، 28 يوليو 2025 10:11 ص

أرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خطابا للمديريات التعليمية، بشأن كتب المستوى الرفيع لمدارس اللغات، وذلك بعد تطوير كتب اللغة الإنجليزية للعام الدراسي المقبل، موضحة أنه حرصا من الوزارة على رفع كفاءة المنظومة التعليمية ومواكبة التطورات وتذليل العقبات وتيسير الإجراءات على جميع الجهات العاملة في مجال التعليم، وفي إطار التعاون المشترك بين الجهات المختصة على تنظيم أوضاع العمل في هذا الشأن بما يكفل سرعة إنجازه وإعمالاً لقواعد الاختصاص وبما جاء بالقرارات الوزارية المنظمة في هذا الشأن.

وأوضحت وزارة التعليم، قائمة بأسماء الكتب التي تم الموافقة عليها كتب " اللغة الإنجليزية للمستوى الرفيع " لمدارس اللغات، موضحا أنه في حال إضافة أي كتب للقائمة سنوافيكم، وإخطار الإدارات التعليمية والمدارس الخاصة التابعة لها بما جاء بعالية للإطلاع على القائمة والعمل بها وفقا للقواعد المنظمة.

