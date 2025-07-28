شكرا لقرائتكم خبر عن نشاط مكثف لتحالف الأحزاب فى انتخابات الشيوخ 2025 والان مع تفاصيل الخبر

يواصل تحالف الأحزاب المصرية تعزيز حضوره في المشهد الانتخابي لمجلس الشيوخ 2025، من خلال تحركات ميدانية نشطة ومنظمة لمرشحيه في عدد من المحافظات الحيوية، وفي مقدمتها القاهرة والبحيرة والشرقية، حيث تصاعد الزخم الجماهيري خلال الأيام الأخيرة وسط تفاعل واسع من القواعد الشعبية.

ويُعد التحالف واحدًا من أبرز الكيانات السياسية الوطنية التي تشارك بقوة في الاستحقاق الانتخابي، ويضم تحت مظلته نحو 15 حزبًا سياسيًا، من بينها: إرادة جيل، أبناء مصر، المستقلين الجدد، الريادة، الشعب الديمقراطي، حقوق الإنسان والمواطنة، التحرير المصري، العربي الناصري، العدالة الاجتماعية، والجمهوري المصري.

في العاصمة، كثّفت مجموعة القاهرة – التي تضم عددًا من الأحزاب المنضوية تحت لواء التحالف – من فعالياتها الجماهيرية، وشملت جولات ميدانية وندوات موسعة في مناطق مثل المقطم وجنوب القاهرة، وبرزت مشاركة قوية من أحزاب أبناء مصر، الشعب الديمقراطي، المستقلين الجدد، حقوق الإنسان والمواطنة، العربي الناصري، العدالة الاجتماعية، والجمهوري المصري، ضمن حملة طرق أبواب ولقاءات مباشرة مع المواطنين والعائلات ذات التأثير الشعبي.

في محافظة البحيرة، نظم تحالف الأحزاب مؤتمرًا جماهيريًا موسعًا لدعم المرشح طه القزاز، وذلك بالتعاون بين حزبي إرادة جيل والتحرير، وشهد المؤتمر حضورًا لافتًا تصدره الدكتور ممدوح عبد الحكيم، رئيس حزب التحرير، الذي أكد خلال كلمته أن التحالف حريص على تقديم مرشحين يمتلكون الكفاءة والقدرة على التعبير عن تطلعات الشارع المصري.



أما في محافظة الشرقية، فشهدت الساحة السياسية مؤتمرًا لدعم الدكتورة ماجدة سلام، مرشحة التحالف، وسط مشاركة حزبية وشعبية واسعة، عكست إيمان التحالف بتمكين المرأة ودورها المحوري في العمل التشريعي.

وقال النائب تيسير مطر رئيس حزب إرادة جيل وأمين عام تحالف الأحزاب المصرية، إن مشاركته القوية في ماراثون انتخابات الشيوخ تأتي في إطار رؤية وطنية شاملة تهدف إلى تفعيل دور المجلس كغرفة ثانية للتشريع، وتعزيز الخبرات السياسية والرقابية بما يواكب تطلعات الدولة المصرية الحديثة.

وأكد النائب تيسير مطر، رئيس حزب إرادة جيل ووكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، أن انتخابات مجلس الشيوخ 2025 تمثل محطة ديمقراطية مهمة في مسار دعم المؤسسات الدستورية، مشيرًا إلى أن المجلس يُعد غرفة تشريعية بالغة الأهمية تُسهم في دعم الاستقرار وصناعة القرار من خلال الخبرات والكفاءات الوطنية.

وشدد "مطر" على أن تحالف الأحزاب المصرية يشارك في الاستحقاق الانتخابي ببرنامج وطني جامع، ويضم تحت مظلته نخبة من المرشحين القادرين على تمثيل المواطن المصري بكفاءة ومسؤولية، لافتًا إلى أن التحالف يعمل من خلال تنسيق منظم وجولات ميدانية حقيقية في مختلف المحافظات، إيمانًا منه بضرورة الوصول إلى الشارع ومخاطبة هموم الناس بوضوح وشفافية.

وأشار أمين عام التحالف إلى أن التحركات الأخيرة في محافظات القاهرة والبحيرة والشرقية تعكس حجم الجدية والتفاعل الشعبي مع مرشحي التحالف، مؤكدًا أن تحالف الأحزاب المصرية يراهن على وعي المواطنين وحرصهم على اختيار من يمثلهم تحت قبة مجلس الشيوخ بجدية، بما يعزز مناخ المشاركة السياسية ويخدم استقرار الدولة المصرية.