غدا بدء الطعون على نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية للدور الأول.. تفاصيل - الخليج 365

القاهرة - سامية سيد - حدد قطاع المعاهد الأزهرية مواعيد وضوابط الطعون على نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية للدور الأول وهي كالتالي:-

1. تبدأ طعون الدور الأول اعتبارا من يوم الثلاثاء الموافق 29/7/2025 ولمدة أسبوعين ولا يتم قبول طلبات أو تحصيل رسوم بعد هذا الموعد.

2. يمكن للطالب سداد الرسوم إلكترونيًا وقيمتها (۱۰۰) جنيها للمادة الواحدة من خلال موقع منظومة الطعون الإلكترونية أو من خلال الإدارة التعليمية.

3. تقرر إدراج الشفوي لمادتي القرآن الكريم والحديث الشريف كمواد مستقلة كل مادة على حدة ضمن منظومة الطعون الإلكترونية.

4. يحق للطالب بشخصه أو من ينوب عنه تقديم طلب الطعن مصحوبا بإيصال سداد الرسوم غير أن الاطلاع على ورقة الإجابة فللطالب بمفرده مصطحبا معه بطاقة الرقم القومي أو استمارة النجاح.

5. اقتصار عملية الاطلاع على أوراق الإجابة على الطالب نفسه أو ولي أمره في حالة تعذر تعرف الطالب بنفسه مع أخذ إقرار ولي الأمر بالتعرف وعدم المطالبة بالتعرف مرة أخرى.

6. الحالات التي لا يجوز للطالب أن يطعن فيها:

الحاصل على الدرجة النهائية في المادة المطعون فيها.

المواد الناجح فيها من الأعوام السابقة.

الطالب الملغي بقرار في مادة أو في جميع المواد.

7 . الطالب المعيد يحق له الطعن في المواد التي أدى فيها الامتحان هذا العام فقط.

8 . تعلن نتيجة الطعن وذلك على بوابة الأزهر الشريف.

9 . في حالة زيادة درجات الطالب في مادة من المواد التي طعن فيها بعد إعلان نتائج التظلمات يتوجه الطالب بنفسه إلى المنطقة التابع لها والتي سبق أن سدد بها مبلغ الطعون لتقديم طلب استرداد رسوم الطعن وتتم متابعة استلام المبلغ من خلال المنطقة.



