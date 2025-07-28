شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب المرافق: لا مجال للمزايدة على دور مصر تجاه القضية الفلسطينية مهما تمخض المغرضون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه هشام فؤاد، رئيس النقابة العامة للمرافق، دعوته للمنظمات الحقوقية والقانونية والمجتمع المدنى بالوطن العربى وكل المؤسسات الوطنية لإعلان تضامنهم الكامل مع القضية الفلسطينية، فى ضوء العلاقات الاستراتيجية والشراكات العربية الإقليمية وما يجمع المجتمع العربى من أواصر وجذور ممتدة عبر أجيال من الزمان، لمجابهة كافة التحديات الجيوسياسية خاصة فيما يتعلق بملف التهجير القسرى للأشقاء من الشعب الفلسطيني.

وأشار إلى ضرورة تضافر جميع الجهود ووحدة الصف العربى، لإيقاظ ضمائر العالم وتدعيم الشرعية الدولية والقوانين الإنسانية، التى تحرم التهجير القسرى وتجرمه، و تحذر من الانزلاق نحو هاوية التطهير العرقى، التى لن تجلب إلا مزيداً من الدماء والخراب وعدم الاستقرار لكل المنطقة.

وأكد "رئيس المرافق العامة" أنه بالرغم من هذه العاصفة الهوجاء، تقف مصر شامخة كالطود الراسخ الأشم، رافضة هذا المخطط الظالم رفضاً قاطعاً لا لبس فيه ولا مواربة، و ترفض أن تكون شريكاً فى جريمة اقتلاع الشعب الفلسطينى من جذوره أو أن تكون أرض سيناء الحبيبة ساحة لتصفية القضية الفلسطينية العادلة .

وشدد "فؤاد" أن مصر تضع ثقلها السياسى والأخلاقى فى كفة العدالة وحق الشعب الفلسطينى، ولا مجال للمزايدة أو التشكيك فى دورها التاريخى مهما تمخض المغرضون، ومهما بلغت حملاتهم الواهنة، فإن الموقف المصرى تجاه القضية، هو موقف وجودى صريح نابع من ثوابت التاريخ والجغرافيا والضمير العربى والإنسانى والشرعية الدولية.