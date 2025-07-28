شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف ضوابط التغطية الإعلامية بالانتخابات.. عدم الخلط بين الرأى والخبر أبرزها والان مع تفاصيل الخبر

حدد قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية ضوابط التغطية الإعلامية، حيث نصت المادة 32 على أنه يجب على وسائل الإعلام المرخص لها بالعمل في مصر عند قيامها بتغطية إعلامية للانتخابات أو الاستفتاء، أن تراعى الموضوعية وفقا للأصول المهنية المتعارف عليها.

وأن تأتي التغطية في نطاق إلقاء الضوء على البرامج الانتخابية للمترشحين أو مناقشة موضوعية ومحايدة للموضوع المطروح للاستفتاء.

وفي هذا المجال يجب عليها بصفة خاصة الالتزام بالآتي:

1.عدم خلط الرأى بالخبر، وعدم خلط الخبر بالإعلان.

2.مراعاة الدقة في نقل المعلومات، وعدم تجهيل مصادرها.

3.استعمال عناوين معبرة عن المتن.

4.عدم نشر صور بعيدة الصلة عن موضوع التغطية.

5.عدم الخلط بين المسميات أو التعميم غير الجائز أو اقتطاع جمل من الأقوال بالمخالفة لمتن هذه الأقوال.

6.عدم سؤال الناخب عن المترشح الذي سينتخبه أو انتخبه، أو سؤاله عن الرأي الذي سيبديه أو أبداه في الاستفتاء.

7.عدم إجراء أي استطلاع رأى أمام لجان الانتخاب أو الاستفتاء أو في نطاق جمعية الانتخاب

8.الكشف المسبق عن الهوية الانتخابية للضيوف أو تحيزاتهم الفكرية بشأن الموضوع محل الاستفتاء.

9.عدم توجيه أسئلة إيحائية ذات تحيز واضح.

10.عدم الانتقاص من حق كل طرف في الرد أو التعليق علي ما يتعرض له من هجوم أو مدح.

11.عدم نشر إعلانات مجانية أو بمقابل للمترشح أو لمن يجاهر برأيه بشأن الاستفتاء وذلك بعد الميعاد المحدد قانونا للدعاية.

12- عدم استخدام الشعارات الدينية لتأييد أو رفض مترشح أو موضوع معروض علي الاستفتاء.