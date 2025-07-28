شكرا لقرائتكم خبر عن رقم قياسى تاريخى.. صادرات مصر من البطاطس تتخطى 1.3 مليون طن لأول مرة والان مع تفاصيل الخبر

حققت صادرات مصر من البطاطس إنجازًا غير مسبوق بتجاوزها 1,307,708 أطنان لأول مرة في تاريخها، وهو ما يعكس الجهود الدؤوبة التي يبذلها الحجر الزراعي المصري لتعزيز مكانة المنتج المصري في الأسواق العالمية.

ويعد هذا الرقم القياسي شهادة على جودة البطاطس المصرية والسمعة الطيبة التي تتمتع بها في مختلف دول العالم، حيث ساهمت السياسات الفعالة التي ينتهجها الحجر الزراعي المصري في فتح أسواق جديدة باستمرار، إلى جانب ضمان استمرارية تدفق الصادرات وتلبية المتطلبات الصحية والفنية للدول المستوردة.

وتسهم هذه الزيادة الكبيرة في الصادرات بشكل مباشر في دعم الاقتصاد الوطني، وتوفير العملة الصعبة، وخلق فرص عمل في القطاع الزراعي والصناعات المرتبطة به.

ويؤكد هذا الإنجاز على التزام مصر بتعزيز قدراتها التصديرية وتوسيع نفوذها في التجارة العالمية للمنتجات الزراعية. وتُواصل الجهات المعنية العمل على تطوير البنية التحتية الزراعية وتعزيز الممارسات المستدامة لضمان استمرارية هذا النجاح في السنوات القادمة.

