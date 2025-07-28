شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف تنظم 404 ندوات علمية حول قضايا الشباب والفكر الوسطي خلال أغسطس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في إطار الدور الدعوي والعلمي والتثقيفي لـ وزارة الأوقاف، وضمن التعاون المثمر مع وزارة الثقافة ممثلة في الهيئة العامة لقصور الثقافة، تُنظم وزارة الأوقاف 404 ندوات علمية وثقافية خلال شهر أغسطس 202م، تتناول قضايا الشباب، والفكر الوسطي المستنير، وذلك ضمن محاور الخطة الدعوية للوزارة لهذا العام.

وتسعى هذه الندوات إلى تعميق الوعي الديني والوطني والإنساني لدى الشباب، من خلال تناول قضاياهم المعاصرة بأسلوب علمي رشيد، قائم على منهج الوسيطة والتوازن والاعتدال، وبمشاركة نخبة من علماء الأوقاف والمثقفين والمتخصصين في الشأن التربوي والفكري.

وتعكس هذه المبادرة حرص وزارة الأوقاف على المشاركة الفاعلة في البناء الفكري والثقافي للشباب المصري، وتعزيز التعاون بين مؤسسات الدولة لخدمة الوطن، وبناء شخصية قادرة على الفهم السليم للدين، والتفاعل الإيجابي مع متغيرات الواقع.