اليوم طلاب الدور الثانى بالأزهر يؤدون امتحانات الفرنساوى والجغرافيا والتاريخ - الخليج 365

القاهرة - سامية سيد - يختتم طلاب الصفين الأول والثاني الإعدادى امتحان الدور الثاني اليوم الإثنين، حيث يؤدى طلاب الصف الأول الإعدادى الامتحان في مادة المستوى الرفيع الخاصة بـ المعاهد النموذجية والخاصة فقط، اما طلاب الصف الثانى يؤدون الامتحان في مادتى التربية الفنية والمستوي الرفيع خاص بالمعاهد النموذجية والخاصة فقط.

كما يؤدى طلاب الصف الأول الثانوى للقسم العلمى الامتحان فى مادة العلوم المتكاملة، أما طلاب القسم الأدبى فيؤدون الامتحان فى مادتى التوحيد والتاريخ، كما يؤدى طلاب الصف الثانى الثانوى القسم العلمى الامتحان فى مواد البلاغة والتوحيد، أما الصف الثانى الثانوى القسم الأدبى فيؤدون الامتحان فى الفرنساوي والجغرافيا.