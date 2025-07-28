شكرا لقرائتكم خبر عن %90 من القراء يؤيدون تكثيف حملات الدعاية والترويج لسياحة المحميات الطبيعية - الخليج 365 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى استطلاع للرأى طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تؤيد تكثيف حملات الدعاية والترويج لسياحة المحميات الطبيعية؟، أيد غالبية القراء مطالب تكثيف حملات الدعاية والترويج لسياحة المحميات الطبيعية. وأيد 90% من القراء مطالب تكثيف حملات الدعاية والترويج لسياحة المحميات الطبيعية، بينما رأى 10% من القراء مطالب تكثيف حملات الدعاية والترويج لسياحة المحميات الطبيعية.

نتيجة الاستطلاع

