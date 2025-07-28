شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة الجيزة تعلن الانتهاء من إصلاح كابل منطقة ساقية مكى.. وتعتذر للمواطنين - الخليج 365 والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت محافظة الجيزة، الانتهاء من أعمال إصلاح كابل الجهد العالي (66 ك.ف) بمنطقة ساقية مكي بحي جنوب الجيزة، وبدء إطلاق التيار الكهربائي تدريجيًا لكافة المناطق المتضررة والمنشآت الحيوية والعامة، بالتوازي مع إعادة تشغيل محطة مياه جزيرة الذهب بشكل منتظم، لضمان عودة المياه إلى صورتها الطبيعية للمناطق التي تأثرت.

وتقدمت محافظة الجيزة بخالص الاعتذار إلى المواطنين عن أي إزعاج أو معاناة قد نتجت عن انقطاع التيار الكهربائي أو تأثر خدمات المياه، مؤكدة حرصها الكامل على اتخاذ كافة الإجراءات العاجلة لضمان استقرار الخدمة في أسرع وقت ممكن.

يُذكر أن عدد من مناطق محافظة الجيزة، تعرضت، لانقطاع خدمتي الكهرباء ومياه الشرب، بسبب عطل طارئ بالكابل الكهربائي الأرضي أمام محطة مترو ساقية مكي، والذي تسبب في توقف الخدمة بمحطة مياه جزيرة الدهب.

وأوضحت المحافظة أن العطل نتج عن خلل فني بمحطة محولات جزيرة الدهب – وهي من المحطات الرئيسية على مستوى المحافظة، مما أدى إلى انسحاب الجهد من إحدى الدوائر بجهد 220 ك.ف، وانقطاع التيار الكهربائي عن مناطق العمرانية، والهرم، وفيصل، وجزيرة الدهب، والحوامدية، وهو ما ترتب عليه تأثر وصول المياه إلى تلك المناطق بشكل ملحوظ.