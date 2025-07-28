شكرا لقرائتكم خبر عن علشان صحة ابنك.. الحكومة تخصص 397 مليون جنيه لتأمين الطلاب والان مع تفاصيل الخبر

خصصت الحكومة نحو 397 مليون جنيه في الموازنة العامة للدوله للعام المالي 2025/2026، لدعم التأمين الصحي للطلاب، وذلك في إطار التزام الحكومة بتوفير الرعاية الصحية للطلاب بمختلف مراحل التعليم الأساسي.

وحسبما يشير البيان المالي للموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2025/2026، المقدم من وزير المالية أحمد كجوك لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، فإن هذا الدعم يوجه إلي اشتراكات التأمين الصحي لنحو 26.5 مليون طالب، موزعين على المدارس الحكومية، ورياض الأطفال، والمدارس الخاصة التي تحصل على إعانات، بالإضافة إلى معاهد الأزهر الشريف، ومعاهد معاوني الأمن بوزارة الداخلية، والتي تم ضم طلابها رسميا إلى نظام التأمين الصحي للطلاب وفقا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (4709) لسنة 2022، استنادًا لأحكام القانون رقم 99 لسنة 1992.

وتتحمل الدولة سنويا: (15 جنيها عن كل طالب في المدارس والمعاهد، 24 جنيها عن كل طالب في معاهد معاوني الأمن).