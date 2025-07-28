شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة الدواء توضح تأثير وسائل منع الحمل الهرمونية على الرضاعة والان مع تفاصيل الخبر

قالت هيئة الدواء المصرية إن الوسائل الهرمونية لمنع الحمل من أكثر الطرق فعالية وشيوعاً، وتعتمد على هرمونات مثل الإستروجين والبروجستين وهي أدوية شبيهة بهرمون البروجستيرون الطبيعي) لتقديم حماية موثوقة. ​

وتابعت هيئة الدواء إن استخدام موانع الحمل الهرمونية أثناء الرضاعة الطبيعية، ليس له ضرر على الرضيع و لكن هرمون الاستروجين قد يؤثر على تقليل كمية حليب الأم.

وأضافت هيئة الدواء: قد يصف لكِ الطبيب أثناء فترة الرضاعة وسيلة منع حمل تحتوي على هرمون البروجيستيرون فقط.