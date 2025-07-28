شكرا لقرائتكم خبر عن بدء إطلاق التيار بمحطة محولات جزيرة الذهب وعودة الكهرباء بالكامل خلال ساعة - الخليج 365 والان مع تفاصيل الخبر

انتهت الشركة المصرية لنقل الكهرباء من اختبار الكابلات جهد 66 بمحطة محولات جزيرة الذهب والتأكد من نجاح الاختبار، وبدأت منذ قليل أعمال إطلاق التيار الكهربائي بالمحطة وجارى تسلميها لمركز التحكم لبدء أعمال إعادة التيار الكهربائي للمواطنين من سكان الجيزة والهرم وفيصل وساقية مكى بالكامل خلال ساعة بعد إنهاء تشغيل 20 ماكينة ديزل وإعادة ربط أكشاك التوزيع لمحطة المحولات.

كشف مصدر مسئول بوزارة الكهرباء و الطاقة المتجددة، أن الشركة المصرية لنقل الكهرباء استعانت بفنين من كبرى شركات القطاع الخاص المتخصصة فى الكابلات لإصلاح العطل بمحطة محولات جزيرة الذهب بعد فشل محاولات الشركة على مدار أكثر من 16 ساعة متواصلة إلى أن تم الاستعانة بالشركة الخاصة.

وأضاف المصدر فى تصريحات خاصة لـ ”الخليج 365” أنه تم تغير ما يقرب من 14 متر كابلات جهد 66 بواقع 7 متر لكل دائرة ، لافتا إلى أنه يتم حاليا تجارب اختبار الكابلات استعدادا لإعادة التيار الكهربائي بالكامل لجميع المناطق.



