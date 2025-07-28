شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم فتح باب التسجيل لاختبار القدرات بجامعة الأزهر - الخليج 365 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - صدق مجلس وكلاء شئون التعليم والطلاب في اجتماعه الشهري الذي عقد برئاسة الدكتور سلامة جمعة داود، رئيس جامعة الأزهر، وإشراف وحضور الدكتور سيد بكري، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمد فكري خضر، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، علي فتح باب التسجيل لأداء اختبار القدرات بكليات جامعة الأزهر الشريف بالقاهرة والأقاليم اليوم الاثنين الموافق 28 يوليو الجاري 2025م، ولمدة أسبوعين.

وأوضح الدكتور سيد بكري أن التسجيل إلكترونيًا تيسيرا علي الطلاب في ضوء توجه الدولة المصرية نحو التحول الرقمي ودعم رؤية مصر 2030م.

وبين بكري أن الكليات التي تجري بها اختبار قدرات تتضمن كليات ( التربية بنين القاهرة - التربية بنات القاهرة - التربية بنين تفهنا الأشراف - التربية بنين أسيوط - التربية بنات أسيوط - القرآن الكريم وعلومها بنين بطنطا - علوم الرياضية بنين - علوم الرياضية بنات - الدراسات الإنسانية بنات القاهرة - الدراسات الإنسانية بنات تفهنا الأشراف - اللغات والترجمة بنين القاهرة - شعبة القراءات بكلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالقاهرة )

وأضاف بكري أن التسجيل يكون بالضغط هنا ..