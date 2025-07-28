شكرا لقرائتكم خبر عن شركة مياه الجيزة تكشف لتليفزيون الخليج 365 موعد عودة الخدمة.. فيديو - الخليج 365 والان مع تفاصيل الخبر

كشف وليد عابدين المتحدث باسم شركتي القاهرة والجيزة لمياه الشرب، موعد عودة مياه الشرب وانتظامها بجميع مناطق محافظة الجيزة المتأثرة بعطل محطة محولات جزيرة الذهب.

وقال وليد عابدين، إنه تم رفع طاقة التشغيل بمحطة تنقية المياه بجزيرة الذهب إلى 75٪، ويُنتظر الانتهاء من أعمال إصلاح كابلات الجهد العالي 66 بشكل كامل، للوصول إلى الطاقة التشغيلية الكاملة للمحطة بنسبة 100٪ وبالتالي انتظام الخدمة.

وأضاف المتحدث باسم شركتي القاهرة والجيزة لمياه الشرب، في تصريحات خاصة لتليفزيون ”الخليج 365”، أنه بالرغم من رفع طاقة التشغيل بمحطة تنقية المياه بجزيرة الذهب إلى 75٪، فإن بعض المناطق لا تزال تعاني ضعفًا في الخدمة، نتيجة السحب العالي للمياه، مشيرًا إلى أن الشبكة لن تنتظم إلا بعد حصول المواطنين في المناطق المتضررة على احتياجاتهم من المياه.

وتابع أن الخدمة قد وصلت إلى مناطق في فيصل والهرم والعمرانية، مشيرًا إلى أنه من المتوقع حل الأزمة خلال ساعتين.

يُذكر أن عدد من مناطق محافظة الجيزة، تعرضت، لانقطاع خدمتي الكهرباء ومياه الشرب، بسبب عطل طارئ بالكابل الكهربائي الأرضي أمام محطة مترو ساقية مكي، والذي تسبب في توقف الخدمة بمحطة مياه جزيرة الدهب.

وأوضحت المحافظة أن العطل نتج عن خلل فني بمحطة محولات جزيرة الدهب – وهي من المحطات الرئيسية على مستوى المحافظة، مما أدى إلى انسحاب الجهد من إحدى الدوائر بجهد 220 ك.ف، وانقطاع التيار الكهربائي عن مناطق العمرانية، والهرم، وفيصل، وجزيرة الدهب، والحوامدية، وهو ما ترتب عليه تأثر وصول المياه إلى تلك المناطق بشكل ملحوظ.