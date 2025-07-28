شكرا لقرائتكم خبر عن بعد 26 ساعة من العمل.. بدء اختبار الكابلات لإعادة التيار الكهربائي للجيزة - الخليج 365 والان مع تفاصيل الخبر

بعد مرور حوالى 26 ساعة من العمل المتواصل انتهت الشركة المصرية لنقل الكهرباء من أعمال الإصلاح بمحطة محولات جزيرة الذهب وبدأت منذ دقائق اختبار الكابلات تمهيداً لإعادة التيار الكهربائي لجميع المناطق التى شهدت انقطاع الكهرباء على مدار يوم كامل.



كشف مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن الشركة المصرية لنقل الكهرباء استعانت بفنين من كبرى شركات القطاع الخاص المتخصصة فى الكابلات لإصلاح العطل بمحطة محولات جزيرة الذهب بعد فشل محاولات الشركة على مدار أكثر من 16 ساعة متواصلة إلى أن تم الاستعانة بالشركة الخاصة.

وأضاف المصدر فى تصريحات خاصة ل ”الخليج 365” أنه تم تغير ما يقرب من 14 متر كابلات جهد 66 بواقع 7 متر لكل دائرة، لافتا إلى أنه يتم حاليا تجارب اختبار الكابلات استعدادا لإعادة التيار الكهربائي بالكامل لجميع المناطق.