وزير الصحة: 300 مستشفى قدمت الخدمة للأشقاء من غزة ومستعدون لاستقبال المزيد من الجرحى - الخليج 365

أكد الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، انه لا يوجد دولة على مستوى العالم قدمت للقضية الفلسطينية مثل ما قدمته مصر من ضحايا وشهداء وإمكانيات مادية وغيره من الدعم للقضية الفلسطينية.

وأضاف خالد عبد الغفار خلال تصريحات خاصة لقناة إكسترا نيوز، أنه منذ السابع من أكتوبر واندلاع الأزمة فى قطاع غزة صدرت توجيهات رئاسية برفع درجة الاستعداد لتقديم الدعم للأشقاء الفلسطينيين، وبدأنا بتحديد حوالى 35 ألف طبيب، وحوالى 25 ألف من هيئة التمريض، كما بدأ بأكثر 35 مستشفى و150 سيارة إسعاف و1800 رعاية مركزة.

ولفت خالد عبد الغفار إلى أنه مع بدء استقبال المرضى من غزة فى 1 نوفمبر إلى أن تم غلق المعبر نتيجة قصفه من الجانب الآخر والسيطرة عليه كانت هناك ملحمة من العمليات الجراحية المتقدمة وتم إجراء الآلاف من هذه العمليات، واستقبال 110 آلاف من الفلسطينيين المصابين وعائلاتهم عبر معبر رفح البرى.

تابع خالد عبد الغفار، وصلنا لـ 300 مستشفى بها مرضى فلسطينيون، وتكلفت مصر أكثر من نصف مليار دولار فى القطاع الصحى فقط، وما تقدمه مصر للقضية الفلسطينية واجب وطنى ودورها التاريخى سيظل الداعم الأكبر للقضية الفلسطينية.

أوضح خالد عبد الغفار مستعدون لاستقبال المزيد من الجرحى والمرضى من غزة، ومصر فُرض عليها بحكم التاريخ والجغرافيا تقديم الدعم للأشقاء، حتى من السودان حيث قدمنا لهم الدعم والعون والمساندة، واحجنا عارفين بنعمل إيه والقيادة السياسية واعية وتتصرف بحكمة فى كل هذه الأمور.