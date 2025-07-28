شكرا لقرائتكم خبر عن السكرتير العام المساعد للجيزة: عودة المياه لمعظم المناطق المتأثرة خلال ساعة - الخليج 365 والان مع تفاصيل الخبر

كشف محمد مرعي السكرتير العام المساعد لمحافظة الجيزة، موعد انتظام خدمتي الكهرباء ومياه الشرب بالمناطق المتأثرة بعطل محطة محولات جزيرة الذهب.

وقال محمد مرعي، إنه من المتوقع عودة خدمة مياه الشرب لمعظم المناطق المتأثرة بعطل محطة محولات جزيرة الذهب خلال ساعة، موضحًا في تصريحات خاصة لتليفزيون ”الخليج 365” أنه تم رفع طاقة التشغيل بمحطة تنقية المياه بجزيرة الذهب من 50٪ إلى 75٪، ومن المتوقع الوصول إلى الطاقة التشغيلية الكاملة بنسبة 100٪ خلال ساعة.

وتقدم السكرتير العام المساعد لمحافظة الجيزة، بخالص الاعتذار لمواطني المحافظة عن أي تأثير ناتج عن الانقطاع المؤقت في التيار الكهربائي والخدمات المرتبطة به.

وأكدت محافظة الجيزة، استمرار تواجد سيارات الطوارئ بالمناطق المتضررة لتغذية المنشآت والعقارات بالكهرباء بشكل مؤقت، مشيرة إلى أنه سيتم ضخ المياه إلى المناطق المتأثرة تدريجيًا وفقًا لطبيعة الأماكن وارتفاعاتها.

وأشارت إلى أنه بالتوازي مع أعمال ضخ المياه تدريجيًا للمناطق المتأثرة، تم الدفع بأسطول من المحولات الكهربائية لإنارة المناطق المتضررة بشكل مؤقت، وذلك لحين عودة التيار الكهربائي بشكل مستدام.