شكرا لقرائتكم خبر عن اللحظات الأخيرة من إصلاح كابلات "جزيرة الذهب" استعدادا لإعادة التيار للجيزة - الخليج 365 والان مع تفاصيل الخبر

يرصد الخليج 365 بالصور اللحظات الأخيرة من إنهاء أعمال اصلاح الكابلات بمحطة محولات جزيرة الذهب التابعة للشركة المصرية لنقل الكهرباء والتى نتج عنها انقطاع التيار الكهربائي عن مناطق الجيزة و الهرم و فيصل و ساقية مكى منذ الساعة 11 مساء أول أمس السبت وحتى هذه اللحظة.

كشف مصدر مسئول بوزارة الكهرباء و الطاقة المتجددة ، أن الشركة المصرية لنقل الكهرباء استعانت بفنين من كبرى شركات القطاع الخاص المتخصصة فى الكابلات لإصلاح العطل بمحطة محولات جزيرة الذهب بعد فشل محاولات الشركة على مدار أكثر من 16 ساعة متواصلة إلى أن تم الاستعانة بالشركة الخاصة.

و أضاف المصدر فى تصريحات خاصة ل ”الخليج 365” أنه تم تغير ما يقرب من 14 متر كابلات جهد 66 بواقع 7 متر لكل دائرة ، لافتا إلى أنه يتم حاليا وضع اللمسات الأخيرة لأعمال الإصلاح استعدادا لإعادة التيار الكهربائي بالكامل لجميع المناطق.