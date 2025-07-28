شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل 4 على الأقل إثر خروج قطار يحمل نحو 100 راكب عن مساره جنوب ألمانيا - الخليج 365 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الشرطة الألمانية مقتل أربعة أشخاص على الأقل إثر خروج قطار إقليمى يحمل نحو 100 راكب عن مساره فى منطقة غابات فى جنوب غرب البلاد.

وأكد متحدث باسم الشرطة لوكالة فرانس برس مقتل أربعة أشخاص فى الحادث، مضيفا أن "عدة أشخاص أصيبوا".



جانب من الحادث

وفى وقت مبكر من المساء، خرجت على الأقل عربتان من قطار إقليمى عن مساره جزئيا بالقرب من مدينة ريدلينجن فى ولاية بادن-فورتمبيرج.

وأعلنت شركة السكك الحديد الألمانية "دويتشه بان" عن سقوط "عدة قتلى وعدد كبير من الإصابات".



الحادث

وأوضحت أن عربتين من القطار خرجتا عن المسار "لأسباب لا تزال مجهولة. وتحقق السلطات حاليا فى ملابسات الحادث"، مشيرة إلى أن حركة القطارات توقفت فى قطاع يمتد نحو 40 كيلومترا.

وذكرت وسائل إعلام ألمانية أن انهيارا أرضيا ربما يكون السبب مع اجتياح عواصف رعدية عنيفة المنطقة، وفق تقارير الطقس.

من جهته، أعرب المستشار فريدريش ميرتس عن "حزنه العميق" و"تعاطفه مع الضحايا وأقربائهم".

وأضاف عبر منصة إكس "أنا على اتصال وثيق مع وزير الداخلية ووزير النقل اللذين طلبت منهما توفير كل الموارد اللازمة لفرق الإنقاذ".

فى مكان الحادث، كان عناصر الإطفاء يعملون على تحريك عربات القطار الصفراء والرمادية التى انقلبت على جانبها، بحسب صور بثتها محطات تلفزيونية، فى منطقة يصعب الوصول إليها.

كما تم إرسال طائرات مروحية لإجلاء الجرحى إلى المستشفيات القريبة.